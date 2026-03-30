Roosje Pertz serveert nostalgisch communiefeest in 'Komen Eten'
Een nieuwe week van 'Komen Eten' met deze keer vier nieuwe bekende gezichten die het tegen elkaar opnemen: Astrid Coppens, Hendrik Vos, Roosje Pertz en Angel Redondo.
De week gaat van start in Leuven, waar Roosje Pertz de spits afbijt. De comedian en podcastmaker, die bij het grote publiek doorbrak dankzij haar deelname aan 'De Slimste Mens ter Wereld', neemt haar gasten mee op een nostalgische trip. Met een knipoog naar haar jeugd organiseert ze een communiefeest. 'Ik wil dat mijn gasten de echte communie-ervaring beleven', klinkt het. Als kers op de taart pakt ze uit met een uniek dessert: een ijstaart in de vorm van een vulkaan, geïnspireerd op een scène uit Jurassic Park.
Op dag twee neemt Angel Redondo zijn gasten mee op een culinaire reis door Spanje. Hendrik Vos kiest dan weer voor een Europees menu. Een rondtrip door Europa in Mini-Europa zelf. Astrid Coppens mag de week afsluiten en dompelt haar gasten onder in een stijlvolle California on a winter’s day-beleving.
'Komen Eten', van maandag tot donderdag op Play.
Karl Vannieuwkerke blikt samen met zijn gasten vooruit op de 110de editie van de Ronde van Vlaanderen. Wie volgt zondag 5 april de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar in Oudenaarde op?
'Vive le Vélo, Leve de Ronde', om 21.35 uur op VRT 1.