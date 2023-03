Realitycheck in het nieuwe seizoen van 'Blind Gekocht'

Op donderdag 6 april gaat het langverwachte nieuwe seizoen van 'Blind Gekocht' van start. In dit vijfde seizoen leggen enkele koppels opnieuw hun lot in de handen van drie ervaren experten tijdens de zoektocht naar hun ideale woning.

Een droomhuis dat ze zelf maar niet kunnen vinden. Zoals steeds hebben de kandidaten geen inspraak in de aankoop en de verbouwing van hun huis. Tot aan de spannende reveal moeten de kandidaten dus letterlijk blind vertrouwen op de expertise van het 'Blind Gekocht'-team. En dat team is meteen heel duidelijk: heel wat eisenpakketten zijn in de huidige ongunstige markt onrealistisch en kunnen meer dan ooit niet waargemaakt worden. Voetjes op de grond en een stevige realitycheck voor iedereen dus. Iets wat niet altijd even makkelijk blijkt.

Interieurarchictecten Bart Appeltans en Kelly Claessens zijn al lang geen onbekenden meer voor de trouwe kijkers van 'Blind Gekocht'. Voor het eerst doet ook Kinga Kantorska haar intrede, een makelaar met al heel wat kilometers op de teller en met héél veel goesting om aan het 'Blind Gekocht' avontuur te beginnen.

Maar ondanks de jarenlange expertise van dit ervaren trio experten blijkt de zoektocht in dit vijfde seizoen van 'Blind Gekocht' nog een grotere uitdaging dan anders. De economische crisis, torenhoge prijzen van bouwmaterialen, stijgende rentevoeten en energieprijzen die de pan uit swingen zorgen voor extra kopzorgen. De kandidaten moeten hun verwachtingen daarom soms drastisch bijstellen. Kinga’s vuurdoop is er meteen eentje die kan tellen. ​

Presentator en rots in de branding Jani Kazaltzis is opnieuw van de partij om de koppels de sleutel van hun droomhuis te overhandigen. En vooral ook om hen op zijn eigen unieke manier te begeleiden tijdens de uiterst spannende en emotionele rollercoaster die 'Blind Gekocht' is.

'Blind Gekocht', vanaf donderdag 6 april om 21.00 uur op Play4.