Dan start 'Million Dollar Island' (mét Ingeborg) bij VTM 2

Vanaf maandag 22 mei breekt de hel los op 'Million Dollar Island'. Daar strijden, telkens op maandag en woensdag bij VTM 2, 100 wildvreemden voor een prijzenpot van 1 miljoen euro.

Welke deelnemers overleven het langst in de wildernis en kunnen een deel van de prijzenpot veroveren? Geldt op 'Million Dollar Island' de wet van de sterkste, de sympathiekste, de slimste of die van de sluwste? Botsende ego’s, fascinerende intriges en een stevige portie drama zijn in ieder geval verzekerd…

'Million Dollar Island', vanaf maandag 22 mei telkens op maandag om 22.50 en op woensdag om 21.35 uur bij VTM 2.