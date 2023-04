Fatma Taspinar volgt de Cel vermiste personen voor tweede seizoen

De Cel vermiste personen onderzoekt jaarlijks duizenden verdwijningen. Na de eerste reeks van het En-programma 'De Cel Vermiste Personen' bleef Fatma Taspinar hangen bij de dienst van Alain Remue, om nu een tweede reeks te brengen.

De Cel vermiste personen heeft immers nog heel wat taken, aspecten, zoekmethodes en soorten dossiers die nog niet eerder aan bod kwamen.

Fatma - zelf criminologe van opleiding en naast 'Journaal'-anker ook justitiejournalist bij VRT NWS - kon de Cel onder andere volgen tijdens hun werk na de overstromingen van vorige zomer en mocht meelopen met enkele moordonderzoeken waarin Alain Remue en zijn team zijn betrokken. Ook Operatie Kerkhof, waarbij de cel een identiteit probeert te geven aan de meer dan 200 anonieme graven in ons land, komt aan bod. Fatma spreekt met de rechercheurs over de dossiers die aan hun ribben zijn blijven kleven, zoals de zoektocht naar de stiefzusjes Stacy en Nathalie.

12.000 meldingen van vermiste personen

Het is iets wat niemand ooit wil meemaken: een kind, ouder, partner of een andere dierbare die spoorloos verdwijnt. Toch komen er bij de politie jaarlijks maar liefst 12.000 meldingen binnen van vermiste personen, waarvan er 1.200 onrustwekkend zijn. Elke verdwijning is een drama, voor de vermiste personen zelf én voor familieleden, vrienden en verwanten. Gelukkig worden zij niet aan hun lot overgelaten. Wie zijn de mensen die op zoek gaan naar al die vermiste personen, en hoe doen zij dat?

In de reeks volgt Fatma de rechercheurs van de Cel vermiste personen tijdens hun werkzaamheden over het hele land. Hoe pakken zij hun onderzoek aan? Welke methodes hanteren ze, met welke andere diensten en instanties werken ze samen? Wat bepaalt hun kansen op succes? Welke verdwijningen hebben ze zoal opgelost en welke zaken blijven zelfs na vele jaren onopgelost? Hoe gaan de speurders zelf om met hun emotioneel belastende werk?

Aflevering 1

In de zomer van 2021 wordt België getroffen door zware overstromingen. Meer dan 650 mensen raken vermist. Slagen Alain Remue en zijn troepen erin om iedereen terug te vinden? En hoe begin je aan zo’n enorme zoekactie?

Aflevering 2

De Cel vermiste personen gaat aan de slag in enkele dossiers met een mogelijk criminele achtergrond. Fatma en Alain trekken naar de wijk Saint-Léonard in Luik, waar in 2006 de stiefzusjes Stacy en Nathalie verdwenen.

Aflevering 3

De Cel vermiste personen gaat van start met Operatie Kerkhof, waarbij ze een naam hopen te geven aan enkele van de meer dan 200 onbekende lichamen op onze begraafplaatsen. Bij de start van de operatie komt Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne op bezoek. Zijn vader, die dementie had, verdween enkele jaren geleden. De cel forceert een doorbraak in een dossier van meer dan dertig jaar oud.

'De Cel Vermiste Personen' is een programma van Borgerhoff & Lamberigts voor Eén.

'De Cel Vermiste Personen', vanaf 18 april elke dinsdag om 20.40 uur op Eén en via VRT MAX.