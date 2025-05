Ongeruste Daan bij eerste huisbezoek Dana en Jeroen in 'Blind Gekocht'

De Limburgse Dana en Jeroen wonen nog steeds in de veranda van Dana's moeder, maar daar komt snel verandering in. Sophie en Daan hebben het ideale huis gevonden voor het koppel. Het enthousiasme bij de experten slaat echter om naar ongerustheid.

Voor Dana en Jeroen voelt het niet aan als een echte thuis en ze zien vooral heel veel werk. Maar vooral hun gebrek aan inzicht en kennis van het technische aspect van een woning, baart Daan grote zorgen: 'Ik durf deze mensen eigenlijk niet alleen te laten wonen. Die kunnen dat helemaal niet.'

Na bijna 100 huizen bezocht te hebben, gooien Evelien en Sonny het over een andere boeg: ze schakelen de hulp in van het kersvers 'Blind Gekocht'-team. Als eeuwige twijfelaars vonden ze bij geen enkel huis dat échte ‘dit is het!’-gevoel, en dus hopen ze via deze weg wél hun ideale droomwoning te vinden. Met een mooi budget van 520.000 euro is hun eisenpakket ook zeer realistisch. De experten staan voor een raadsel waarom ze nog niets gevonden hebben: 'Dit zou geen moeilijke opdracht moeten zijn voor ons. Ze willen niets raars, dus er moet wel iets chronisch mis zijn.' Sophie en Dorien laten er geen gras over groeien en gaan direct over tot aankoop. Zo makkelijk als de opdracht initieel leek, zo moeilijk valt de reveal bij Sonny en Evelien. Vooral de tuin blijkt een absoluut breekpunt … ​

'Blind Gekocht', maandag 12 mei om 21.15 uur op Play4 en GoPlay.