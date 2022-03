Nieuw seizoen van 'Wereldrecord' opent met Brazilië vs België op WK 2018

Op 6 juli 2018 staan de Rode Duivels in het Russische Kazan voor een afspraak met de voetbalgeschiedenis: de kwartfinale tegen topfavoriet en vijfvoudig wereldkampioen BraziliŽ.

De gouden generatie van het Belgische voetbal maakt het die avond waar en wint voor de ogen van de hele wereld met 1-2 tegen voetbalreus Brazilië.

Maarten Vangramberen onderzoekt in deze aflevering welke rol het tactische plan van Roberto Martinez speelde bij de winst tegen de Brazilianen. We duiken samen met hem in het onzichtbare dataverkeer dat het moderne voetbal bepaalt en werpen een blik in het brein van creatieve voetballers. We zien bijvoorbeeld hoe doelman Simon Mignolet bij een penalty zelfs in het donker de juiste hoek weet te kiezen. En Maarten trekt zelf de voetbalschoenen aan om te ervaren waarom een gewone sterveling Kevin De Bruyne niet kan zijn, zelfs niet voor heel even.

Met bondscoach Roberto Martinez, Laurent Chapelle (VUB), prof. Matthieu Lenoir en prof. Frederik Deconinck (UGent), Maximilian Klemp (University of Sports, Keulen), ex-voetballer en analist Gert Verheyen, Red Flame Julie Biesmans en Rode Duivels Hans Vanaken en Simon Mignolet.

'Wereldrecord III', maandag 21 maart om 21.20 uur op Canvas.