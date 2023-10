Nieuw seizoen 'Stukken van Mensen' pakt uit met geheime kopers

In het ondertussen al achtste seizoen van 'Stukken van Mensen' staan zes topdealers klaar om opnieuw enkele kunstpareltjes op de kop te tikken.

Bie Baert, Sofie Van de Velde, Frank Van Laer, Yves Chung, Carlo Bonte en Paul De Grande geven elkaar geen duimbreed toe wanneer het aankomt op designerspullen, kunstobjecten, nieuwe creaties of gewoon leuke hebbedingen. Alles, en dan vooral geld, gooien ze in de strijd om hun concullega’s af te troeven. Al zijn er dit jaar ook nog andere kapers op de kust.

In het nieuwe seizoen krijgen onze professionals bij enkele deals de onverwachte concurrentie van een geheime koper, iemand die ze niet kennen en dus ook onmogelijk kunnen inschatten. Blijven ze hun koelbloedige zelve of gaat de geheime koper aan de haal met de buit?

Dit seizoen komen Frank Raes, Petra De Sutter, Isolde Lasoen, Sven De Leijer, Wendy Van Wanten, Cath Luyten, Wim Soutaer en Jan Peumans langs met een eigen werk, een eeuwenoud familiestuk of een tijdloos kunstwerk. Wie 'Stukken van Mensen' zegt, zegt ook nog veel andere unieke objecten en de aanbiedingen zijn legio: van de sigaretten van de Amerikaanse president Nixon, over kunstwerken van de Japanse Matsutani en de Britse Banksy tot een fossiel van 70 miljoen jaar oud.

In de eerste aflevering valt Dennis uit Mechelen meteen met de deur in huis. Hij verkoopt een zeldzame deurmat van Banksy, die bekleed is met stukken van aangespoelde reddingsvesten van vluchtelingen. Wendy Van Wanten gooit het over een andere boeg en probeert de dealers te verleiden met een hanger van Lorenzo Quinn. Jeffrey uit Harelbeke speelt in op de dealers met een dure Monopolyset. En dan is er nog de voetbal van Wim uit Leefdaal. Op de bal staan alle handtekeningen van de spelers van KV Mechelen die in 1988 de finale van Europacup II wonnen. En voor dit item zullen de dealers rekening moeten houden met een extra aanvaller: de geheime koper. Maar wie is de geheime koper? Krijgt de geheime koper een kans om te scoren of gaan de dealers aan de haal met de drie punten?

'Stukken van Mensen', vanaf 28 oktober om 21.10 uur op Play4 en op GoPlay.