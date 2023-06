MTV Highlights voor juli

Het wordt een warme zomer met MTV en de sterren van 'All Star Shore'. De All Stars nemen het tegen elkaar op in allerlei gekke uitdagingen. Ook Rob Dyrdrek is terug van de partij deze zomer en trommelt enkele interessante gasten op in z'n show, 'Ridiculousness'. Dat en veel meer op MTV in juli!

'All Star Shore' (S1) – vanaf maandag 17 juli om 22.00 uur.

In 'All Star Shore' komen ‘s werelds grootste reality supersterren van de meest iconische televisieseries samen voor een epische vakantie in het ultieme strandhuis, om te strijden voor een geldprijs. In deze eerste partycompetitieserie nemen sterren uit shows als 'Jersey Shore', 'Love Is Blind', 'RuPaul’s Drag Race' en 'Bachelor in Paradise' het tegen elkaar op in allerlei ludieke uitdagingen.

'Ridiculousness' (S30) – vanaf maandag 3 juli om 21.00 uur.

Rob Dyrdek presenteert een internetvideoclipshow met beroemde gasten en co-hosts Sterling 'Steelo' Brim en Chanel West Coast (de rappende receptioniste van 'Fantasy Factory').

Nieuwe afleveringen

'Teen Mom UK: Next Generation' – iedere dinsdag om 22.00 uur

Welke moeder heeft geen pauze nodig? Daarom komen de leden van de 'Teen Mom'-franchise samen voor een tropische vakantie. Maar het is niet altijd vakantie als de moeders kwesties als relatie, vriendschap en ouderschap bespreken.

'Help! I’m in a Secret Relationship' – iedere woensdag om 22.00 uur

'Ex on the Beach UK' (S11) – iedere donderdag om 22.00 uur

De gekende bende begint met een reis naar Las Vegas. Na enkele stevige feestjes in Sin City, keren ze terug naar de oostkust waar ze zich klaar maken voor een verlengd zomerverblijf aan de kust en herbeleven ze hun gloriedagen samen.

'Are You the One?' (S9) – iedere vrijdag om 22.00 uur

'Ex on the Beach Double Dutch' – iedere zondag om 22.00 uur