Meteen twijfel bij nieuw Blind Gekocht-koppel: 'Als ik hier alleen woonde, zou ik nooit verhuizen'

Valérie (41) en Wout (48) uit Berchem maken maandag hun intrede in 'Blind Gekocht'. Terwijl Valérie droomt van een nieuwe woning met praktijkruimte en een grotere tuin, lijkt Wout vooral te twijfelen of hij zijn geliefde thuisbasis wel zal kunnen loslaten: "Ik ga het hier superhard missen.

We hebben heel fijne buren, er wordt regelmatig samen geaperitiefd. Hier hangt een hele leuke vibe, dus het voelt heel dubbel. Stel dat ik hier alleen had gewoond, zou ik het nooit in mijn hoofd halen om te verhuizen" Maar toch is Wout bereid om zich aan te passen, want liefde maakt nu eenmaal blind… Gekocht.



