Mathias Coppens uit de kleren in 'Heel Mijn Hart'

'Die kleren die gaan uit he, sowieso. D'office. Ik wil een lichaam tekenen en ik kan geen lichaam zien, dus dat gaat niet he.'

De boodschap van Tom voor Mathias Coppens is duidelijk: als hij een portret van zichzelf wil, zal hij er iets voor over moeten hebben. Tom kan prachtig tekenen, maar hij vindt het moeilijk om de draad van zijn kunst weer op te pikken, door een stukje zelfvertrouwen dat hij verloor. 'Guillaume zei altijd: dat is keimooi! Maar nu is er niemand meer om dat te zeggen.'

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