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Mathias Coppens uit de kleren in 'Heel Mijn Hart'

zondag 7 juni 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

'Die kleren die gaan uit he, sowieso. D'office. Ik wil een lichaam tekenen en ik kan geen lichaam zien, dus dat gaat niet he.'

De boodschap van Tom voor Mathias Coppens is duidelijk: als hij een portret van zichzelf wil, zal hij er iets voor over moeten hebben. Tom kan prachtig tekenen, maar hij vindt het moeilijk om de draad van zijn kunst weer op te pikken, door een stukje zelfvertrouwen dat hij verloor. 'Guillaume zei altijd: dat is keimooi! Maar nu is er niemand meer om dat te zeggen.'



'Heel Mijn Hart', vanaf vanavond elke zondag om 19.55 uur bij VTM, en ook al integraal te streamen met VTM GO+.


Heel Mijn Hart op tv
Zondag 7 juni om 19u55  »
VTM
Tom, Isabelle, Jozefien, Elke en Gilles starten hun verblijf in het Zuid-Afrikaanse vakantiehuis met een gezellig aperitief om elkaar beter te leren kennen. Gilles gaat vervolgens suppen met Kaat en Isabelle gaat op een date vol avontuur met Bart.
Maandag 8 juni om 17u45  »
VTM
Tom, Isabelle, Jozefien, Elke en Gilles starten hun verblijf in het Zuid-Afrikaanse vakantiehuis met een gezellig aperitief om elkaar beter te leren kennen. Gilles gaat vervolgens suppen met Kaat en Isabelle gaat op een date vol avontuur met Bart.
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'Heel Mijn Hart' (VTM GO+)

Tom, Isabelle, Jozefien, Elke en Gilles starten hun verblijf in het Zuid-Afrikaanse vakantiehuis met een gezellig aperitief om elkaar beter te leren kennen. Gilles gaat vervolgens suppen met Kaat en Isabelle gaat op een date vol avontuur met Bart.

'Heel Mijn Hart', om 19.55 uur op VTM.

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    Sarah doet yoga
    10:55
    Ollie
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    Chicago Fire
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    Departure
  • 10:00
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    Airwolf
  • 09:10
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    15:45
    La Brea
  • 10:00
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  • 10:25
    De Zomerkeuken
    10:55
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    Garage Sale Mystery: The Wedding Dress
    12:10
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  • 10:41
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    Meat Timon
    11:00
    Vanavond bij ons
  • 10:05
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    12:10
    Agatha Christie: Murder is Easy
  • 10:15
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    Ik Vertrek
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