Maak kennis met de eerste gezinnen van het nieuwe seizoen van 'Blind Gekocht'

Na jaren zelf een huis te zoeken, beslissen om al je spaarcenten over te laten aan drie experten: Bart, Béa en Kelly – dat is de formule van 'Blind Gekocht'! In het vierde seizoen verwelkomt Play4 naast zeven duo's, ook een nieuwe presentator: Jani Kazaltzis!

Samen met makelaar Béa Vandendael en interieurarchitecten Kelly Claessens en Bart Appeltans gaat Jani op zoek naar dat ene droomhuis dat de duo's zelf maar niet te pakken krijgen. Deze vier gezinnen zijn als eerste aan de beurt:

Caroline (42) & Filip (40): op zoek naar een droomhuis voor 1 miljoen euro!

Filip en Caroline zijn 9 jaar getrouwd en wonen samen met dochters Julie (8), Marie (7) en zoon Thomas (19) in Grobbendonk. Caroline kreeg in het leven al heel wat tegenslag te verwerken: haar eerste man, de vader van zoon Thomas, is overleden. Na een zeer moeilijke periode, vond ze haar toekomst bij de immer enthousiaste Filip. Hij besloot om zoon Thomas te adopteren. Filip en Caroline zijn ondernemers in hart en nieren: op een terrein in Heusden-Zolder baten ze sinds vier jaar de grootste binnenspeeltuin van de Benelux– Tarzan en Jane – uit die ze volledig van nul uit de grond stampten. Daarnaast baten ze op het domein ook een buitenspeeltuin, brasserie, minigolf en escape rooms uit. Enkele jaren geleden bouwden Filip en Caroline hun droomwoning in Grobbendonk: een moderne pastoriewoning met alles erop en eraan. Als rasechte ondernemers besteden Caroline en Filip lange dagen in hun zaak, tijd voor vakantie is er niet echt. Om de drukke dagen te compenseren houden ze van ontspanning in huis: hun huidige woning is uitgerust met zwembad, fitnessruimte, cinemazaal en biljartplaats. Een ideale woning, alleen bevindt de woning zich te ver van hun zaak waardoor er weinig tijd overblijft om samen te genieten met hun kinderen. Caroline en Filip gaan op zoek naar een nieuwe woning dichter bij hun werk, het ambitieuze ondernemerskoppel weet wat ze willen: een ruime open bebouwing met vier slaapkamers, een studio voor hun zoon, een zwembad voor de kinderen en een ruime tuin. Béa krijgt voor het realiseren van hun droomhuis 1.000.000 euro! Maar zal Caroline haar liefde voor nieuwbouwwoningen hiervoor opzij kunnen zetten?

Aisha (31) & Robin (39): de hopeloze zoektocht in het Gentse voor 350.000 euro

Het goedlachse en sympathieke koppel Aisha en Robin zijn grote muziekliefhebbers. Muziek zit in Aisha haar genen, haar vader is zanger van de Gentse reggaeband 'The Skyblasters' en Robin amuseert zich als amateur dj met het draaien van platen. Samen met hun zoontjes Otis (3,5) en Morris (15 maanden) wonen ze aan de rand van Gent. Sinds de komst van hun zonen en na 8 jaar wonen in een appartement, groeit de nood voor een eigen woning met buitenruimte. Robin droomt daarnaast ook van een garage bij de woning, want hij is de trotse eigenaar van een oldtimer BMW die hij oplapte. Maar na drie jaar lang ongeveer elk weekend huizen te bezoeken, zitten ze met hun handen in het haar. Want wie vandaag de dag met 350.000 een huis met tuintje in en rond Gent zoekt, lijkt er bijna aan voor de moeite. Lukt het Béa om een huis te vinden voor dit gezin?

Barteld (25) & Jonas (25): zoeken een woning voor hunzelf en hun geiten, paarden, cavia's, kippen, eenden, nandoes en een varken

Barteld en Jonas werken beiden als leerkracht lager onderwijs. Naast hun beroep deelt het koppel ook een grote liefde voor dieren. Zo zorgen ze samen voor kippen, eenden, geiten, cavia’s, paarden, nandoes en een varken. Barteld en Jonas wonen momenteel in een huureigendom van familie, maar kunnen daar niet meer blijven. Het duo gaat op zoek naar een woning in de regio tussen Vilvoorde en Beerzel, met een grote lap grond van minstens 4000m2. Want voor Barteld en Jonas staat een ding vast: alle dieren moeten mee verhuizen. Zo hopen ze later dierenkampen te organiseren tijdens de schoolvakanties. Maar de zoektocht naar een woning met de nodige oppervlakte blijkt niet evident. Daarnaast zijn Barteld en Jonas ook eeuwige twijfelaars en kunnen ze eventuele renovatiekosten aan panden moeilijk inschatten waardoor ze potentiële woningen mislopen. Het koppelt heeft 450.000 euro om hun woondroom waar te maken.

Celine (24) & Florian (24): hoe vind je een woning als je als Yellow Tiger bijna nooit in België bent?

Het jonge koppel Celine en Florian zijn beiden gepassioneerd door volleybal. Ze leerden elkaar kennen op de topsportschool en vormen al 9 jaar een koppel. Celine is professionele volleybalspeelster in Firenze en bij onze nationale ploeg, de Yellow Tigers. Ook Florian speelt volleybal op nationaal niveau en studeerde af als master in de bewegings- en sportwetenschappen. Hij werkt momenteel als onderzoeker aan de KU Leuven. Als topsporter woont Celine ongeveer 10 maanden per jaar in Italië. Wanneer ze in België verblijft, wisselt het koppel af tussen de woonplaatsen van hun ouders. Na een tijdje met een koffer en wasmand in de auto te leven, zijn Celine en Florian klaar voor de volgende stap: een eigen huis. Maar hoe vind je een woning als je bijna nooit in België bent? Makelaar Béa krijgt de uitdagende opdracht om met een budget van 380.000 euro een woning met stadstuin te vinden in de streek rond Leuven.

De andere gezinnen worden later bekendgemaakt.

'Blind Gekocht', vanaf donderdag 31 maart om 20.40 uur op Play4.