Kan Jean Pierre een warme thuis achterlaten voor Sharon en de kinderen?

In 'Extreme Makeover Vlaanderen' neemt James Cooke samen met een team van experten, familie, vrienden en buren het huis onder handen van een gezin dat het moeilijk heeft. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen gaan we op bezoek bij Jean Pierre en Sharon in Opoeteren.

Jean Pierre heeft nierkanker waardoor hij de renovatie van zijn huis niet op eigen kracht kan verder zetten. Buren en vrienden schieten hen te hulp.

Jean Pierre en Sharon leerden elkaar kennen op Cyprus. De vonk sloeg ondanks het leeftijdsverschil meteen over. Intussen hebben ze samen drie kinderen Bryan, Aaron en Chloe. En een hele nest vrienden en familie, want Jean Pierre en Sharon, dat zijn sociale dieren. Sharon, van Indische afkomst, richtte haar eigen dansgroep de Funbees op. En Jean Pierre, die ademt voetbal, net als zijn zonen. Hij is niet alleen fervent KRC Genk-supporter, hij is ook actief in het jeugdvoetbal van Niel.

Die grote vriendenkring, dat merkt James meteen als hij onder de begeleiding van heus Bengaals vuurwerk met de bus neerstrijkt in Opoeteren.

Samen met Anneke, Dieter en nieuw gezicht Tom ontmoet hij er onder meer Melissa en Kim, buren en intussen beste vrienden van Jean Pierre en Sharon. Het zijn zij die hen inschreven voor het programma.

'Niks is Jean Pierre en Sharon ooit teveel, dus verdienen ze het even hard om nu zelf uit de nood geholpen te worden.' En die nood is er sinds op 14 juli 2021 een tumor is vastgesteld bij Jean Pierre. Hij heeft een vergevorderde vorm van nierkanker, wat hem sterk beperkt in zijn fysieke mogelijkheden. Zo kon hij de renovatie van zijn gezinswoning niet afmaken.

Gevraagd naar zijn grootste zorg, antwoordt Jean Pierre (niet de grootste prater over gevoelens):

'Dat ik een goede thuis kan achterlaten voor mijn vrouw en kinderen'…

Wat is het verhaal achter de luster in de inkomhal? Hoe moet het verder als de werkmannen plots vaststellen dat er geen beton onder de vloer ligt? Wat is het verhaal achter de locker van Wesley Sonck in de slaapkamer van de kinderen? En waarom verschijnt de lijnschilder van KRC Genk in de tuin van het gezin?

Wie zijn de Experten van het nieuwe seizoen van 'Extreme Makeover Vlaanderen'?

'Extreme Makeover Vlaanderen' gaat een tweede seizoen in, en uiteraard kan dit niet zonder een team van experten die er - samen met James en de vele vrijwilligers - voor zorgen dat de make overs onvergetelijk worden voor de kandidaten. Vorig jaar kon iedereen al kennis maken met de enthousiaste en gedreven interieurarchitecte Anneke Crauwels, en creatieve duizendpoot Dieter Meul.

Interieur designer Anneke Crauwels: 'Huizen gewoon mooier maken is niet mijn ambitie. Ik wil mensen laten thuiskomen in hun eigen huis. Bij Extreme Makeover Vlaanderen zijn dat stuk voor stuk prachtige mensen die het om allerlei redenen even wat moeilijker hebben. Hen een plekje geven om tot rust te komen is nu belangrijker dan wat dan ook.'

Vakman Dieter Meul: 'Mijn creatief proces kan ik het best vergelijken met een droom... de hele rit zijn het project en ik 1. En net zoals uit je bed stappen, stap ik op het einde ook uit om mijn creatie voor het eerst te aanschouwen. Hiermee iemand z'n dromen kunnen vervullen is de brandstof die mijn motor draaiende houdt!'

Zij zullen ook nu weer van de partij zijn en verwelkomen voor dit tweede seizoen aannemer Tom Van Doninck in het experten team. De oplettende kijker zag Tom het vorige seizoen van 'Extreme Makeover Vlaanderen' misschien al sporadisch aan het werk op enkele werven. Hij proefde dus al even van de unieke ervaring die 'Extreme Makeover Vlaanderen' is en was laaiend enthousiast over alles wat werd gerealiseerd voor de mensen die het zo nodig hadden. Hij moest dan ook niet lang nadenken toen hij gevraagd werd om het team van experten te vervoegen voor dit nieuwe seizoen.

''Extreme makeover Vlaanderen' = zuurstof! Een waanzinnige 6 maanden durende rollercoaster waar alle emoties zich aan een sneltempo afwisselden: ​ hondsvermoeiend zowel fysiek als mentaal maar je krijgt er zoveel energie, liefde, vriendschap en dankbaarheid voor in de plaats en net dat maakt het voor mij met stip het mooiste project waar ik ooit aan heb meegewerkt.'

