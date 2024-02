Jonge oude bekenden wagen hun kans in 'The Voice van Vlaanderen'

Op vrijdag 9 februari en zondag 11 februari spitsen de coaches van 'The Voice van Vlaanderen' opnieuw hun oren om uitzonderlijk zangtalent te ontdekken.

Herkennen ze de stemmen van enkele jonge, oude bekenden? Luca (25 jaar, Den Haag) hoopt alvast dat zijn stem een belletje bij coach Natalia doet rinkelen. Als deelnemer in K2 Zoekt K3 voorspelde Natalia namelijk dat Luca het ver zou schoppen als solo-artiest. Maakt hij die voorspelling waar in 'The Voice van Vlaanderen'? Mette-Marie (18 jaar, Averbode) deed in 2020 dan weer tonnen 'The Voice'-ervaring op in 'The Voice Kids', waar ze in de finale schitterde en tweede werd. Slaagt ze er opnieuw in om de coaches te betoveren en het mijlenver te schoppen?

Ook voor Selina (22 jaar, Zulte) is het podium van 'The Voice' geen onbekend terrein. Op haar 17de deed ze al auditie. De teleurstelling was groot toen geen enkele stoel draaide, al werd Selina wel het allereerste teamlid van vijfde coach Laura Tesoro in 'The Voice Comeback Stage' op VTM GO. Deze keer hoopt ze de coaches wel te overtuigen en mikt ze haar pijlen op Mathieu Terryn - het grote idool van haar vriend. Ze lijkt in haar missie te slagen, tot een welgemikte superblock roet in het eten gooit…

Deze kandidaten wagen hun kans op vrijdag 9 februari:

Axelle (20 jaar, Zomergem) haar ouders hebben haar nog nooit horen zingen. Nu verrast ze haar papa met ‘Dancing In The Dark’ van Bruce Springsteen, één van zijn lievelingsnummers.

Ward (20 jaar, Boortmeerbeek) is in zijn vrije tijd circusanimator, met een passie voor luchtacrobatiek. Maar hij heeft nog een andere grote passie: muziek. Brengt hij de coaches naar hogere sferen met ‘God Is A Woman’ van Ariana Grande?

Mette-Marie (18 jaar, Averbode) eindigde in 2020 als tweede in 'The Voice Kids'. Ze miste het om samen te werken met echte muzikanten en waagt nu opnieuw haar kans met ‘I Say A Little Prayer’ van Aretha Franklin.

Pieter (32 jaar, Ertvelde) werd onlangs papa. Voor de geboorte van hun zoontje Robbe kregen Pieter en zijn vrouw op korte tijd twee miskramen te verwerken. Hij brengt ‘Love You More’ van Racoon, een nummer over gemis.

Nicole (20 jaar, Temse) is afkomstig uit de Filipijnen, waar het een traditie is om karaoke te zingen. Nu brengt ze het echte werk en zingt ‘Because You Loved Me’ van Céline Dion. Ze draagt haar optreden op aan haar mama.

Liene (19 jaar, Kortessem) vocht twee jaar geleden tegen lymfeklierkanker. Ook toen probeerde ze altijd zo positief mogelijk te zijn. Haar boezemvriendinnen loven haar dan ook voor haar optimisme en positieve ingesteldheid. 'Ik doe mee omdat ik al veel heb meegemaakt. Ik leef nu met de gedachte dat je maar één keer leeft. Dus doe het gewoon, want voor je het weet is het gedaan', klinkt het bij Liene. Ze zingt ‘You’ve Got The Love’ van Florence + The Machine.

Simone (31 jaar, Brussel) is afkomstig uit Zuid-Afrika, volgde in 2017 de liefde naar België en geeft yogales. Ze heeft nog nooit op een groot podium gestaan en doet mee omdat 'je soms dingen moet doen die een beetje eng zijn'. Ze zingt ‘Hell On Heels’ van Pistol Annies.

Janis (26 jaar, Zulte) is musicalactrice van opleiding. Tijdens haar opleiding werd ze in het eerste jaar van school gestuurd omdat ze niet zo goed kon zingen. Ze doet mee om haar zelfvertrouwen opnieuw de nodige boost te geven. Ze zingt de longen uit haar lijf met ‘The Edge of Glory’ van Lady Gaga.

Selina (22 jaar, Zulte) staat voor de tweede keer in de Blind Auditions van 'The Voice'. Vorige keer werd ze opgepikt door vijfde coach Laura, maar weet ze nu ook de andere coaches te overtuigen met ‘Gold Plated Love’ van Davina Michelle?

'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 9 februari om 20.40 uur op VTM.