Jeroen Meus laat je deze week meeproeven van 'Dagelijkse Kost' uit Italië

Jeroen Meus trok de voorbije weken de wijde wereld in. Dat had alles te maken met zijn programma 'De Mosterd van Meus'. Vanaf de locaties die hij daarvoor aandeed kookte Meus zijn 'Dagelijkse Kost'. Om de roadtrip in schoonheid af te sluiten gaat hij aan de slag met de Italiaanse keuken.

Maandag: Trofie met varkensragù

Italië zonder pasta kun je je onmogelijk voorstellen. Daarom gaat Jeroen in Italië van start met handgemaakte pasta en een zalige stoofpot met varkensvlees en 'nduja. Dat laatste is een pittige, smeerbare varkensworst die je zou kunnen vergelijken met verse chorizo. Zo krijg je meteen een stukje Calabrië op je bord.



Dinsdag: Torta della nonna con nespole

Een overheerlijke taart gebaseerd op de Italiaanse torta della nonna. Jeroen combineert de vulling van frisse citroenpudding met amandelen en een heel speciaal vruchtje dat je vaak tegenkomt in Calabrië: de Japanse mispel. Klinkt niet meteen Italiaans, maar je proeft er wel de mediterrane zon in!

Woensdag: Antipasti: caponatina, ricottakroketjes en opgelegde uitjes

Antipasti zijn verschillende traditionele, Italiaanse hapjes die je bij wijze van voorgerecht krijgt opgediend. Vaak is het een combinatie van allerlei soorten kaas, vlees en opgelegde groenten. Jeroen combineert ze met smeuïge kroketjes van ricotta en opgelegde uitjes. Kortom, alles om van start te kunnen gaan met een rijkelijk gevulde tafel.

Donderdag: Zwaardvis alla ghiotta met gebakken aardappelblokjes

Met dit fantastische visgerecht waan je je meteen aan de Zuid-Italiaanse kust! Een heerlijk stukje gegrilde zwaardvis met een zuivere salsa op basis van tomaten, kappertjes en olijven. Dit is een typisch Calabrese maaltijd waar je nog lang zal van nagenieten.

Vrijdag: Pasta van Max Mariola

Om de ongecompliceerde keuken van Italië nog een laatste keer eer aan te doen, maakt Jeroen een fris gerecht met verse pasta. Het is een ideetje van zijn collega-chef Max Mariola, en draait om pure ingrediënten zoals verse tuinbonen, verse erwtjes en wilde asperges. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op VRT 1.