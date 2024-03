Jeroen Meus kookt deze week vanuit Turkije

Jeroen Meus trekt de komende weken de wijde wereld in. Dat heeft alles te maken met het nieuwe programma 'De Mosterd van Meus'. Vanaf de locaties die hij daarvoor aandeed kookt Meus zijn 'Dagelijkse Kost'. Deze week verwelkomt de tv-chef je vanuit Turkije.

Maandag: Hartige taart van flatbread met gehaktsaus

Om in Turkije meteen op kruissnelheid te zitten, maakt Jeroen yaglama. Deze laagjestaart bestaat uit flatbread en een pittige gehaktsaus zoals Jeroen die ook proefde tijdens zijn reis. En het resultaat mag er zeker en vast zijn!

Dinsdag: Shish kebab van kip met auberginesalade en look-yoghurtsaus

Jeroen zijn reis door de Turkse keuken gaat verder met een fantastische snack. Sappige, op kolen gegrilde kip met een lauwe salade van geroosterde aubergines en een zalige looksaus. Zo heb je een shish kebab nog nooit geproefd!

Woensdag: Abrikozenstoofpot met lamsvlees en kikkererwten

Kahyisi yahnisi' is een Turkse one pot wonder die je echt eens gemaakt moet hebben! De zachte smaak van traag gegaard lamsvlees wordt extra benadrukt door stukjes abrikozen en de volle smaak van pekmez of druivenmelasse.

Donderdag: Köfte van bulgur en köfte van champignons en linzen

Jeroen maakt een vegan en een vegetarische versie van de typisch Turkse köfte, wat zoveel als 'balletje' betekent. Çigköfte zijn gemaakt van bulgur. Mercimek köftesi zijn Turkse linzenballetjes waar Jeroen champignons aan toevoegt. Deze plantaardige varianten vorm je simpelweg met de hand en hoef je bovendien niet te bakken.

Vrijdag: Nevzine

Druivenmelasse en noten, dat is nevzine 'in een notendop'. Dit gebak op basis van walnoot is een eenvoudig, maar nationaal bekend nagerecht in Turkije. Het nagerecht wordt op smaak gebracht met pekmez, een suikersiroop met druivenmelasse als basis. De perfecte afsluiter van Jeroen zijn reis door dit fantastische land.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

