Jeroen Meus gaat aan de slag met Schotse 'Dagelijkse Kost'

Jeroen Meus trekt de komende weken de wijde wereld in. Dat heeft alles te maken met het nieuwe programma 'De Mosterd van Meus'. Vanaf de locaties die hij daarvoor aandeed kookt Meus zijn 'Dagelijkse Kost'. Deze week vertoeft de tv-chef in Schotland.

Maandag: Mince and tatties

Eenvoud troef in Schotland! Daarom is dit eenvoudige gerecht van gebakken gehakt, erwtjes en gekookte aardappelen niet weg te denken. In de Schotse keuken is dit échte dagelijkse kost!

Dinsdag: Scotch pie met lamsvlees, bruin bier en haggis

Bij Schotland hoort lamsvlees. Jeroen maakt er een hartige taart van op basis van een vetdeeg. Voor wat extra punch wordt de stoofpot bereid met raapjes, haggis en 'porter', een stevig Schots bier.

Woensdag: Cranachan

Een makkelijk en smakelijk dessertje met slagroom, havermout, rood fruit en ... whisky! Dat mocht natuurlijk ook niet ontbreken in de Schotse Highlands. Verrassend fris en heerlijk zomers!

Donderdag: Cullen skink met haverkoekjes

Een romige maaltijdsoep met aardappelen en gerookte schelvis als hoofdingrediënten, afgewerkt met vers zeewier. De typische haverkoekjes vind je overal in Schotland, maar ze zijn nog lekkerder wanneer je er zelf mee aan de slag gaat!

Vrijdag: Heek met havermoutkorst, salade van rode biet en gebakken krieltjes

Om de week af te sluiten en Schotland nog een laatste eer te bewijzen, bakt Jeroen een lekker stukje heek of 'mooie meid' met een knapperige korst van mosterd en havermout. Een salade met rode biet en gebakken krieltjes zorgen voor een mooi evenwicht.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!