'Jani & James doen-het-zelf' in een discotheek: 'Terug naar waar het begon'

zaterdag 4 oktober 2025
Foto: Play4 - © Play Media 2025

Back to the roots voor Jani, want de boezemvrienden gaan aan de slag in een discotheek. "Ik heb er megaveel zin in", zegt Jani. "Ik heb ongeveer 10 jaar in discotheken gewerkt. Ik deed het al van mijn vijftien jaar, maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen van Pat Krimson, die toen m'n baas was.

Het liefst danste ik met niet te veel kleren aan. Blauwe lippenstift, piekjes in m'n haar, shortje aan… En omdat ik toen zoveel slechte looks heb gehad, ben ik stylist geworden."

Jani & James gingen al eerder aan de slag als gemeentewerker en supermarktuitbater, maar dit keer trekken ze hun dansschoenen aan voor een uitdaging in de discotheek. In Torhout nemen ze discotheek Place2Party voor enkele dagen over. Hun missie: binnen drie dagen een knalfeest organiseren.

Aan enthousiasme geen gebrek, tot ze de discotheek binnenstappen. Want die ligt er nog smerig bij na een zware nacht. "Wij moeten al een gans seizoen kuisen. Het is meer: Jani & James ruimen de boel op van iemand anders", aldus een licht gefrustreerde James. En zelfs Jani ziet het ook even minder goed zitten: "Wij moeten altijd een job doen die een stagiair zou krijgen." Maar de twee laten de moed niet zakken. Vol goede moed beginnen ze met schoonmaken, vullen ze de frigo's aan, maken ze reclame voor hun feest en organiseren ze een casting om dansers te vinden.

'Jani & James doen-het-zelf', zaterdag 4 oktober vanaf 20u op Play4 en GoPlay. 



Jani & James doen-het-zelf op tv
Jani en James trekken heel Vlaanderen rond met hun camper om verschillende jobs over te nemen. Dit seizoen werken ze in de dierentuin, de supermarket, een discotheek, een gemeentehuis, de revalidatiesector en als weddingplanner.
Jani en James trekken heel Vlaanderen rond met hun camper om verschillende jobs over te nemen. Dit seizoen werken ze in de dierentuin, de supermarket, een discotheek, een gemeentehuis, de revalidatiesector en als weddingplanner.
Jani en James trekken heel Vlaanderen rond met hun camper om verschillende jobs over te nemen. Dit seizoen werken ze in de dierentuin, de supermarket, een discotheek, een gemeentehuis, de revalidatiesector en als weddingplanner.
Jani en James zeggen 'ja' om voor enkele dagen het werk van een wedding planner over te nemen. Ze halen alles uit de kast om een sprookjeshuwelijk in elkaar te steken.
