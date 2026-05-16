Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Deze week staat er opnieuw heel wat te gebeuren in 'Familie'. Met nieuwe ontwikkelingen en onverwachte momenten blijft het elke dag uitkijken naar wat volgt. 'Familie' is elke werkdag te zien en blijft een vaste waarde waar jong en oud graag naar kijken. Mis geen enkel moment!

Maandag 18 mei 2026 - aflevering 7886

Claudine zit in zak en as. Ze vindt steun bij Jan. Mathias en Véronique ontdekken een artikel over Niko en vrezen voor de reputatie van CoBrew. Bij Wolff & Bos komt de wearables-lijn in gevaar door een technische fout.



Dinsdag 19 mei 2026 - aflevering 7887

Niko raakt steeds dieper in de knoop met zichzelf. Benny legt genadeloos de vinger op de wonde. Stefanie en Rube bijten zich vast in hun podcastzaak. Er duikt een nieuwe tip op. Josefien leert Elza kennen.

Woensdag 20 mei 2026 - aflevering 7888

Mathias vraagt Cédric om te babysitten en botst op weerstand. Later krijgt Cédric verschrikkelijk nieuws te horen. Hij duwt Véroniques steun weg. Josefien blijft Niko verdedigen, maar staat alleen. Jan worstelt met twijfels over Claudine.

Donderdag 21 mei 2026 - aflevering 7889

Jan blijft wantrouwig ten opzichte van Claudine. Een etentje met Simon verloopt schijnbaar vlot, tot Benny hem onder vier ogen bedreigt. Ook Stefanie voelt dat er iets mis is. Mathias en Véronique bespreken Niko's toekomst.

Vrijdag 22 mei 2026 - aflevering 7890

De cold case van Stefanie en Rube kent een bijzondere twist. Jan heeft Claudine iets te vertellen. Cédric keert uitgeblust terug van zijn trip naar Milaan. Hij besluit tegen zijn zin op Victor te passen, maar dat verloopt anders dan verwacht.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!