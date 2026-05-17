Marijn Kuipers vertelt openhartig over haar eetstoornis in documentaire
Na bijna tien jaar zwijgen onthult presentatrice en content creator Marijn Kuipers haar verborgen strijd met boulimia in de documentaire 'Het Dubbelleven van Marijn Kuipers'. Achter haar ogenschijnlijk perfecte leven dat ze deelt met haar community van honderdduizenden volgers schuilt een realiteit van controle, schaamte en zelfdestructie.
De eetstoornis beheerst haar hele leven, maar niemand die het ziet. Wat begint als een bevrijdende bekentenis aan haar moeder, groeit uit tot een pijnlijke confrontatie met zichzelf en de geheime wereld die ze jarenlang in stand hield.
Marijn Kuipers groeide de afgelopen jaren uit tot een van de bekendste content creators van Nederland. Met vrolijke filmpjes op TikTok en Instagram werd ze voor honderdduizenden volgers een rolmodel op het gebied van sport, gezondheid en lifestyle. Marijn presenteert de aftertalk van 'Expeditie Robinson' en is veelgevraagd kandidaat in diverse tv programma’s.
'Tijdens het draaien van deze documentaire is de gedachte 'blaas de hele boel maar af' zó vaak door mijn hoofd gegaan. Maar de stille strijd die ik zo’n negen jaar alleen heb gevoerd is voor geen millimeter vooruitgegaan door hem voor mezelf te houden. Dus ik ga eerlijk zijn. Open. Kwetsbaar. Doodeng… maar als ik hiermee al éen van jullie gezien laat voelen, dan is het die buikpijn mij nu al waard geweest. Ik hoop vooral dat het mensen aanspoort om erover te gaan praten en hulp te zoeken. Je bent niet alleen!'
'Het Dubbelleven van Marijn Kuipers' is een coproductie van BNNVARA en NewBe. Regie: Mark Leene.
'Het Dubbelleven van Marijn Kuipers', vanaf maandag 18 mei om 18.00 uur gratis te streamen op NPO Start en om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.
Door zijn moeilijke thuissituatie verblijft de veertienjarige Johnny in een instelling. Hij maakt deel uit van de bende van Luca en dealt drugs, maar stiekem droomt hij van een beter leven. Op een dag krijgt hij de beroemde acteur Antony als vaste klant. Er ontstaat een bijzondere band tussen de twee.
'Dealer', film uit 2021 met oa. Ben Segers en Veerle Baetens, om 20.35 uur op VTM 3.