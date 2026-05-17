Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Team Mathieu ligt volledig uit ‘The Voice’: deze zeven kandidaten gaan door
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Marijn Kuipers vertelt openhartig over haar eetstoornis in documentaire

zondag 17 mei 2026

Na bijna tien jaar zwijgen onthult presentatrice en content creator Marijn Kuipers haar verborgen strijd met boulimia in de documentaire 'Het Dubbelleven van Marijn Kuipers'. Achter haar ogenschijnlijk perfecte leven dat ze deelt met haar community van honderdduizenden volgers schuilt een realiteit van controle, schaamte en zelfdestructie.

De eetstoornis beheerst haar hele leven, maar niemand die het ziet. Wat begint als een bevrijdende bekentenis aan haar moeder, groeit uit tot een pijnlijke confrontatie met zichzelf en de geheime wereld die ze jarenlang in stand hield.


Marijn Kuipers groeide de afgelopen jaren uit tot een van de bekendste content creators van Nederland. Met vrolijke filmpjes op TikTok en Instagram werd ze voor honderdduizenden volgers een rolmodel op het gebied van sport, gezondheid en lifestyle. Marijn presenteert de aftertalk van 'Expeditie Robinson' en is veelgevraagd kandidaat in diverse tv programma’s. 

'Tijdens het draaien van deze documentaire is de gedachte 'blaas de hele boel maar af' zó vaak door mijn hoofd gegaan. Maar de stille strijd die ik zo’n negen jaar alleen heb gevoerd is voor geen millimeter vooruitgegaan door hem voor mezelf te houden. Dus ik ga eerlijk zijn. Open. Kwetsbaar. Doodeng… maar als ik hiermee al éen van jullie gezien laat voelen, dan is het die buikpijn mij nu al waard geweest. Ik hoop vooral dat het mensen aanspoort om erover te gaan praten en hulp te zoeken. Je bent niet alleen!'

'Het Dubbelleven van Marijn Kuipers' is een coproductie van BNNVARA en NewBe. Regie: Mark Leene.

'Het Dubbelleven van Marijn Kuipers', vanaf maandag 18 mei om 18.00 uur gratis te streamen op NPO Start en om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.


Supertramp - Crime Of The Century Tour
DVD
The Rolling Stones - Foreign Tongues
DVD
Michael Jackson - Live At Wembley
DVD
Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/
Meer artikels over BNNVARA

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm3 logo

Door zijn moeilijke thuissituatie verblijft de veertienjarige Johnny in een instelling. Hij maakt deel uit van de bende van Luca en dealt drugs, maar stiekem droomt hij van een beter leven. Op een dag krijgt hij de beroemde acteur Antony als vaste klant. Er ontstaat een bijzondere band tussen de twee.

'Dealer', film uit 2021 met oa. Ben Segers en Veerle Baetens, om 20.35 uur op VTM 3.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:00
    Het weer
    20:05
    Chateau Planckaert
  • 20:00
    The Deal
    21:30
    Sweetpea
  • 20:00
    Geen uitzending
    20:15
    VRT NWS journaal met VGT
  • 19:55
    So You Think You Can Dance
    21:45
    Philippe Geubels: Made In Belgium
  • 19:55
    Smeris
    21:45
    De Trein
  • 19:50
    The Big Bang Theory
    20:35
    Dealer
  • 19:50
    Police Interceptors
    22:30
    Bugsy
  • 19:45
    ER
    00:40
    Suits
  • 19:55
    Hallo België!
    20:30
    SUPER 50
  • 20:00
    De Mol
    21:20
    Café De Mol
  • 19:35
    Criminal Minds
    20:25
    FBI: International
  • 19:30
    3rd Rock From the Sun
    20:35
    Blade Runner
  • 19:50
    Komen Eten
    20:35
    Junior Bake Off Vlaanderen
  • 19:35
    Killer at the Crime Scene
    20:30
    Serial Killer Wives
  • 19:49
    Transport & Van.TV
    20:18
    Alle Zaken op een Rijtje
  • 20:00
    Sunset Boulevard
    21:00
    Hadiemicha
  • 19:50
    Vlaamse Klassiekers
    20:40
    Taste of Australia met Hayden Quinn
  • 19:00
    Return to Paradise
    20:05
    Harry Wild
  • 20:00
    Bob's Burgers
  • 20:00
    NOS Journaal 20.00 uur
    20:25
    NOS Studio Sport Voetbal
  • 19:30
    Vroege Vogels
    21:00
    Metropolis
  • 19:45
    3 op Reis: De reis van je leven
    20:25
    Parels voor de zwijnen