'Blauw' maandag over complexe dilemma's en actie bij het arrestatieteam

Steeds vaker worden agenten geconfronteerd met onbegrepen, verward gedrag. Dit brengt complexe dilemma's met zich mee: hoe help je iemand zonder onnodig geweld te gebruiken? Soms betekent dat juist dat ingrijpen onvermijdelijk is.

Studenten oefenen met hun geweldsmiddelen en krijgen te maken met moeilijke keuzes en overwegingen. Op straat staat Curtis bij de noodhulp voor een dilemma als een man met een mes op het station rondloopt. Het arrestatieteam komt in actie wanneer een verwarde man zijn vriendin boven in de woning gegijzeld houdt. Wanneer kies je voor ingrijpen en hoe blijf je kalm?

'Blauw', maandag 18 mei om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.

