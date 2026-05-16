Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

zaterdag 16 mei 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2026

In 'Thuis' staat er deze week weer heel wat te gebeuren. Met nieuwe ontwikkelingen en boeiende momenten blijft het elke dag uitkijken naar wat volgt. 'Thuis' is elke werkdag te zien op VRT 1 en blijft een vaste waarde waar jong en oud graag naar kijken. Mis geen enkel moment!

Maandag 18 mei 2026 – aflevering 6080
Therese betrapt Brik terwijl die stiekem iets doet wat niet mag. Een telefoontje van Christine doet Vince' bloed koken. Tom bespreekt met Robin de strategie van Karin maar zal Robin zich erin kunnen vinden?


Dinsdag 19 mei 2026 – aflevering 6081
Karin doet Lyn een voorstel. Nancy bedreigt Cody. Een ruzie tussen Febe en Vince zorgt voor frustraties en een gebroken hart. De politie staat voor de deur bij Sunny. Brik heeft het enorm naar zijn zin in Bar Madam, wat Lyn zeker niet ontgaat. Peter laat het verleden niet los.

Woensdag 20 mei 2026 – aflevering 6082
Een ruzie tussen Nancy en Femke kent enorme gevolgen. Vince kampt met een groot schuldgevoel. Marianne is een afspraak met Tom vergeten. Therese maakt zich kwaad op Eddy.

Donderdag 21 mei 2026 – aflevering 6083
Frank brengt Andreas en Robin nog eens samen, al draait het niet uit op een groot succes. Lyn heeft een antwoord op het voorstel van Karin. Ondertussen heeft die laatste alweer een nieuwe cliënt waarvoor ze niet mild is. Ook Cody wil juridische stappen zetten en klopt aan bij Tom.

Vrijdag 22 mei 2026 – aflevering 6084
De frustraties van Thilly stapelen zich op. Peter kan eindelijk wat interessante informatie vinden in zijn speurtocht naar Cézar al lijkt die ook te komen met nogal ambetante consequenties. Wanneer Kaat Sunny opzoekt, krijgt ze de wind van voren. Christine vraagt zich af wat Peter voor haar wil verzwijgen.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

Thuis op tv
Maandag 18 mei 2026 om 00u05  »
VRT 1
Het verhaal van verschillende families die met elkaar samenleven in liefde en ruzie. Ze ontmoeten elkaar op het werk, in de bar, maar vooral ook 'Thuis'. De uiteenlopende verhalen worden aan elkaar geweven tot een geheel.

'The Floor' - Bruno Wyndaele (VTM)

Het spel wordt steeds spannender. De hoofdprijs van 40.000 euro komt dichter en dichter voor de resterende kandidaten, maar er moeten nog heel wat quizduels gespeeld worden. Wie het duel verliest, moet meteen naar huis.

'The Floor', om 20.30 uur op VTM.

