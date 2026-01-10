Een nieuw kompas voor 'De Columbus', met Tom Waes als eerste reisgezel

De midseizoensfinale van 'Familie' brengt wraak, passie, spanning en feelgood
zaterdag 10 januari 2026
Foto: VRT1 - © VRT 2026

Na een jaar stilte start Wim Lybaert opnieuw de motor van 'De Columbus'. Het zesde seizoen gaat van start met een opvallende seizoensopener: niemand minder dan Tom Waes mag de aftrap geven. En er is meer nieuw dit jaar. Voor het eerst is het niet Wim, maar de gast die de bestemming kiest.

Voor Tom Waes wordt dat het zuiden van Sardinië, een plek die uitnodigt tot vertraging en eenvoud. Daar wacht Wim Lybaert hem op voor een reis zonder strak plan, zonder tijdsdruk en zonder vastgelegde route. Hoewel de twee elkaar al jaren kennen, is dit de eerste keer dat ze samen écht onderweg zijn.

De vraag die boven de aflevering hangt: kan Tom Waes, bekend om zijn drang naar snelheid, adrenaline en grenzen verleggen, zich overgeven aan het rustige ritme van De Columbus? Tussen het rijden, koken en genieten door ontstaat ruimte voor gesprekken die anders zelden gevoerd worden. Over onderweg zijn, loslaten en wat er gebeurt als je even niet vooruit hoeft.

Zoals altijd draait De Columbus niet om de bestemming, maar om wat zich onderweg aandient. Het nieuwe seizoen blijft een ode aan het onverwachte, aan eenvoud en aan de tijd nemen om te luisteren. Ook al bepaalt de gast nu de richting, de reis zelf blijft onvoorspelbaar.


'De Columbus', vanaf zondag 11 januari elke week rond 20.00 uur op VRT 1 en VRT MAX.



Bron: Persbericht VRT 1
http://www.VRTMAX.be
