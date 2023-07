Dit zijn de MTV highlights voor augustus

Dit jaar viert Hip Hop z'n 50e verjaardag, en met MTV zit je uiteraard op de eerste rij bij alle festiviteiten. Verder volg je de 'Dallas Cowboy Cheerleaders' opnieuw op de voet en ga je langs bij Rob Dyrdrek in zijn online show.

MTV’s Hip Hop 50e verjaardag

De 50e verjaardag van Hip Hop wordt het meest epische jaar in de geschiedenis van Hip Hop! Overal ter wereld zullen vieringen worden gehouden om de grootste legendes te eren. En MTV is erbij.

Vanaf vrijdag 11 augustus van 9.00 tot 21.00 uur.

'Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team' S16

Alles voelt weer nieuw, want een energiek DDC: Making wil nieuwe hoogten bereiken. De kandidaten worden tot het uiterste gedreven door gastchoreografen choreografen, zoals Travis Wall en Brittany Perry Russell, terwijl individuele dromen worden gerealiseerd en verloren. De opoffering en vastberadenheid om bij ‘s werelds beste cheerleading team te zijn is niet alleen duidelijk bij de rookies maar maar ook bij de veteranen. Niemands plek is gegarandeerd in een seizoen vol verrassingen en verrassende momenten tot het einde!

Maandag 7 augustus om 22.00 uur.

'Ridiculousness' (S31)

Rob Dyrdek presenteert een internetvideoclipshow met beroemde gasten en co-host Sterling Brim. (de rappende receptioniste van Fantasy Factory).

Vanaf maandag 28 augustus om 21.00 uur.

Nieuwe afleveringen

'Teen Mom UK: Next Generation'

Er is een nieuwe generatie tienermoeders. In een tijd waarin iedereen het moeilijk heeft, is tienermoeder zijn nog nooit zo moeilijk geweest. Drama met de vader, familieruzies en misstappen als moeder zijn slechts het topje van de ijsberg als het gaat om de uitdagingen waar deze meiden mee te maken krijgen. Maar het is niet allemaal slecht! Verjaardagen, eerste stapjes, eerste woordjes en veel knuffels maken de strijd de moeite waard.

Dinsdag om 22.00 uur.

'Help! I’m in a secret Relationship'

Travis Mills en Rahne Jones onderzoeken koppels om erachter te komen waarom deze duistere partners hun geliefden verborgen houden.

Woensdag om 22.00 uur.

'Ex On The Beach UK' S11

Wat gebeurt er als je acht single guys en girls dropped op een paradijselijk eiland voor een vakantie vol zon, zee, strand en seks? Heerlijk! De rust is al gauw verstoord wanneer er een voor een exen aanspoelen.

Donderdag om 22.00 uur.

Ook nog:

'Are You The One?' (S9)

Iedere vrijdag om 22.00 uur.

'All Star Shore' (S1)

Iedere donderdag om 22.00 uur.

'Ridiculousness' (S30)

Maandag tot vrijdag om 21.00 uur.