Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Nancy heeft een voorstel voor Femke en Christine is trots op Peter. Waldek ondergaat de frustraties van Karin. Robin en Femke spuwen hun gal. Cézar heeft een bijzondere ontmoeting en Therese vindt dat Robin zich kinderachtig gedraagt. Tim is bezorgd om Lyn en Vince is wanhopig. Anna is duidelijk tegenover Selin. Femke nodigt Karin uit en Tom weet niet wat hij hoort in een gesprek met zijn moeder.
Maandag 9 maart 2026 – aflevering 6030
Nancy doet Femke een voorstel. Christine is trots op Peter. Femke ergert zich aan het gedrag van een klant in de Withoeve. Britney heeft geen zin om verantwoording af te leggen maar Therese is wel nieuwsgierig. Karins frustraties zitten hoog en dat voelt Waldek heel goed.
Dinsdag 10 maart 2026 – aflevering 6031
Robin heeft geen mooie woorden over voor Andreas en ook Femke spuwt haar gal. Christine is niet echt opgezet met wat ze hoort. Dieter ontdekt wat Nancy voor hem verzwijgt. Sunny doet zijn best om er voor zijn maatje te zijn, maar het mag niet baten. Cézar ontmoet iemand die zich in een gelijkaardige situatie bevindt als hijzelf.
Woensdag 11 maart 2026 – aflevering 6032
Christine beraamt een plan dat, als het van haar afhangt, niet zal falen. Daarnaast hoort ze een nieuwtje waar ze helemaal niet goed van is. Therese vindt dat Robin zich kinderachtig gedraagt. Selin zoekt een babysit zodat ze naar haar avondles kan gaan. Tim maakt zich zorgen over zijn zus. Vince is de wanhoop nabij.
Donderdag 12 maart 2026 – aflevering 6033
Anna maakt Selin duidelijk dat het zo niet verder kan. Cézar kampt met een schuldgevoel. Dieter krijgt en brengt goed nieuws. Er moet detective Nancy iets van het hart en dat zal Tom geweten hebben. Femke en Judith gaan nog eens samen joggen om hun gedachten te verzetten.
Vrijdag 13 maart 2026 – aflevering 6034
Femke nodigt Karin uit voor een gesprek. Selin wil niet over haar gevoelens praten maar beseft dat ze fouten heeft gemaakt. Rosa en Cézar maken het gezellig, misschien net iets te gezellig. Tom weet niet goed wat hij hoort als hij even met zijn moeder praat.
'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.
Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!
Kijktip van de dag
Een studente modetechnieken biedt een trui van Moschino aan die ze kocht op de rommelmarkt voor amper één euro. Axel Daeseleire komt aankloppen met een werk van Albert Szukalski.
'Stukken van Mensen', om 20.00 uur op Play.