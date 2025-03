Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Therese kan niemand meer vertrouwen en Robin heeft een klacht aan zijn broek. Thilly ondersteunt Lyn. Frank krijgt de wind van voor van Rosa, Tim twijfelt om contact op te nemen met zijn zus. Waldek heeft schuldgevoelens, Simonne ziet haar vermoedens bevestigd. De jeugdrechter velt een uitspraak. Frank en Eddy vliegen elkaar in de haren, Niels en Adam worden beiden naar het ziekenhuis gelokt. Waldek moet Karin teleurstellen.

Maandag 24 maart 2025 - aflevering 5825

Robin heeft een klacht aan zijn been. Christine is bezorgd over haar zoon. Therese kan niemand meer vertrouwen. Britney proeft van het studentenleven. Adam biecht iets belangrijk op. Thilly ondersteunt Lyn.



Dinsdag 25 maart 2025 - aflevering 5826

Frank stuurt Waldek de laan uit terwijl hij zelf van Rosa de wind van voren krijgt. Emma wil het vertrouwen in de voetbalploeg herstellen. Peter zit in met Christine. Tim twijfelt om zijn zus te contacteren. Tom heeft minder goed nieuws voor Robin.



Woensdag 26 maart 2025 - aflevering 5827

Simonne ziet hoe langer hoe meer haar vermoedens rond Tim bevestigd. Waldek heeft te kampen met een serieus schuldgevoel. De uitspraak van de jeugdrechter kent direct gevolgen.



Donderdag 27 maart 2025 - aflevering 5828

Judith staat klaar om Tom te troosten. In Bar Madam komt het tot een schermutseling tussen Eddy en Frank. Cédric vraagt raad aan Anna in verband met zijn huisgenoten. Christine heeft een belangrijke mededeling voor haar bestie.



Vrijdag 28 maart 2025 - aflevering 5829

Lyn voelt zich enorm gesteund door de mensen rondom haar. Rosa krijgt goed nieuws. Niels en Adam worden allebei naar het ziekenhuis gelokt. Robin heeft het zwaar. Waldek moet Karin teleurstellen.



'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.30 uur op VRT 1.

