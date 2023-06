Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

Christine wil een feest organiseren voor Thilly. Viv wil Lowie troosten en Joren hakt een moeilijke knoop door. Rosa wordt in de watten gelegd. Peter heeft belangrijk nieuws voor Ilias en Eddy kan zijn dochter nog niet loslaten. Tim krijgt het moeilijk op het werk. Dries bespreekt een voorstel met Lowie.

Maandag 19 juni 2023 - aflevering 5466

Christine wil een feestje organiseren voor Thilly, maar weet niet goed of dat wel gepast is. Angèle geeft Dirk liefdesadvies. Silke is kwaad op haar broer. Viv probeert Lowie te troosten. Bob krijgt een serieuze opsteker.

Dinsdag 20 juni 2023 - aflevering 5467

Joren kan dankzij de steun van Sam een moeilijke knoop doorhakken, en ook Thilly komt tot een besluit. Lowie voelt zich een idioot. Waldek kan Vince nergens vinden. Rosa wordt in de watten gelegd.

Woensdag 21 juni 2023 - aflevering 5468

Bob vraagt raad aan Christine, die zelf heel lastig is op Judith. Zihame en Thilly vieren het einde van de examens op hun eigen typische manier. Peter heeft belangrijk nieuws voor Ilias. Vicky moet iets bekennen.

Donderdag 22 juni 2023 - aflevering 5469

Eddy is nog niet klaar om zijn dochter los te laten. Terwijl de ene deur voor Adil sluit, wordt er een andere geopend. Silke en Tom treffen elkaar. Een ongelukkige kruising tussen twee verdachten maakt het werk van Tim er niet gemakkelijker op.

Vrijdag 23 juni 2023 - aflevering 5470

Dries bespreekt een voorstel met Lowie.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

