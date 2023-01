Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

Nora lucht haar hart en de boekenclub komt weer samen. Tamara is teleurgesteld en Waldek bijt in het zand. Robin zet een grote mond op, bij Feniks opent de wijnbar. Karin is ontevreden en Eddy ergert zich in de Ardennen aan Dirk. De excuses van Waldek worden niet overal aanvaard, Dries heeft het enorm druk, Silke en Niels krijgen hun examenresultaten en Nancy en Femke willen een open gesprek tussen Dieter en Vince.

Maandag 30 januari 2023 - aflevering 5366

Nora lucht haar hart bij Judith. Marianne organiseert opnieuw een samenkomst van de boekenclub. Ilias loopt op wolkjes. Dries krijgt een nieuwe zaak om zijn tanden in te zetten. Vicky is het beu dat iedereen haar handje wil vasthouden. Zihame wil duidelijkheid geven aan Robin.

Dinsdag 31 januari 2023 - aflevering 5367

Niet enkel Tamara wordt teleurgesteld, ook Waldek bijt in het zand. Frank geeft Ilias wat goede raad. De frustraties bij Dieter stapelen zich op. Karin besluit zich niet zomaar neer te leggen bij de situatie. Bij ACE denken ze eraan om iets te doen voor het goede doel. Woensdag 1 februari 2023 - aflevering 5368

Eddy doet Angèle de belofte dat hij positief zal zijn tijdens hun trip naar de Ardennen. Robin zet een grote mond op tegen Marianne en Tom. Het is de grote dag voor Feniks: de opening van de wijnbar. Donderdag 2 februari 2023 - aflevering 5369

Tom komt stilaan tot het besef dat zijn zoon misschien wel eens de waarheid zou kunnen spreken. De onvrede van Karin tijdens de opening is groot. Het weekendje in de Ardennen is nog maar net begonnen of Eddy begint zich al te ergeren aan Dirk. Vrijdag 3 februari 2023 - aflevering 5370

Judith hoort verrassend nieuws. Waldek wil zich excuseren, maar die excuses worden niet overal aanvaard. Dries heeft het enorm druk met zijn nieuwe zaak en kan alle hulp gebruiken. Niels en Silke krijgen hun resultaten van de examens. Nancy en Femke vinden dat het tijd wordt dat Vince en Dieter eens een open gesprek hebben.