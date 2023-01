Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

Vicky zet haar trots opzij en Iedereen maakt zich zorgen om Thilly. Sam neemt Simonne in vertrouwen. Bob hakt een moeilijke knoop door, Ilias moet Frank bedanken en Christine schakelt Harry in. De opening van de wijnbar staat voor de deur. Nancy krijgt onverwachte hulp, Frank bezoekt Marianne. Waldek en Nora keren vroeger terug dan verwacht. Mét een reden.

Maandag 23 januari 2023 - aflevering 5361

Vicky zet haar trots opzij, wat haar moeilijk valt. De druk valt grotendeels van Ilias’ schouders. Christine kan Thilly niet bereiken en maakt zich ongerust. Sam spreekt Simonne aan over een gevoelige kwestie. Tamara heeft haar beslissing genomen.

Dinsdag 24 januari 2023 - aflevering 5362

Marianne raadt Tom aan meer bezig te zijn met Robin. Bob hakt een moeilijke knoop door. Vicky wil voorzichtig zijn, maar wordt door Peter wat over haar grens getrokken. Ilias moet Frank enorm hard bedanken. Christine stapt naar Harry en Judith in verband met haar bezorgdheid over Thilly.

Woensdag 25 januari 2023 - aflevering 5363

Robin komt tot een pijnlijk besef en de gelatenheid is groot. Harry besluit gevolg te geven aan de bezorgdheid van Christine. Femke biedt Vince een kamer aan in de Withoeve. Bij Feniks maken ze zich klaar voor de opening van hun spiksplinternieuwe wijnbar.

Donderdag 26 januari 2023 - aflevering 5364

De ongerustheid rond Thilly kent nieuwe hoogten. Nancy krijgt hulp uit onverwachte hoek. Frank zoekt Marianne op. De problemen van Vicky lijken te worden aangepakt. Ilias loopt op wolkjes en wint overal informatie in die hij kan gebruiken voor zijn nieuwe plannen.

Vrijdag 27 januari 2023 - aflevering 5365

Er is onverwacht bezoek voor Harry. Sam hoopt op de hulp van Tim. Britney is kwaad op haar mama. Bob krijgt goed nieuws. Ilias verbreekt zijn belofte tegenover Silke. Waldek en Nora komen vroeger thuis dan verwacht en daar is een grondige reden voor.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op Eén.

