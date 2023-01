Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

Ilias krijgt weer een tegenslag te verwerken en Karin loopt gepikeerd rond. Nora probeert in te praten op Waldek, Femke zet Dieter op zijn plaats en Nancy ruikt wietgeur. Christine organiseert een vrouwenavond. Sam heeft het moeilijk en Waldek en Rosa maken weer eens ruzie. Er is commotie bij Feniks. Peter houdt zich niet aan de afspraken. Sam en Tim krijgen onverwacht bezoek.

Maandag 16 januari 2023 - aflevering 5356

Ilias confronteert Peter, maar krijgt zelf ook een tegenslag te verwerken. Karin loopt gepikeerd rond. Tamara laat zich niet zomaar aan de kant zetten. Het feit dat Veerle het moeilijk heeft bij Stef, weegt op Sam en dan ontvangt ze een verontrustend telefoontje.

Dinsdag 17 januari 2023 - aflevering 5357

Tamara blijft niet bij de pakken zitten. Nora probeert de koppigheid van Waldek te doorbreken. Tom heeft iets te vieren. De aannemer van de bouw wenst een gesprek met Dries en Judith. Femke zet Dieter op zijn plaats. Kan Dirk de wilde plannen van Angèle waarmaken?

Woensdag 18 januari 2023 - aflevering 5358

Silke wordt hoorndol van Ilias en stuurt hem weg. Nancy ruikt wietgeur in de kleren van Britney. Nora lucht haar hart bij Judith. Joren heeft voor zichzelf een besluit genomen. Christine organiseert een vrouwenavond en stuurt Adil naar Waldek. Judith zoekt contact met Thilly. Sam heeft het moeilijk.

Donderdag 19 januari 2023 - aflevering 5359

Silke beseft dat ze misschien iets te hard gereageerd heeft. Femke is niet van plan om in te binden en zij is niet de enige. Waldek en Rosa maken opnieuw ruzie. Vicky probeert Peter op een afstand te houden. De schooldag kent een abrupt einde voor Robin.

Vrijdag 20 januari 2023 - aflevering 5360

Er ontstaat commotie bij Feniks. Dieter moet Nancy overtuigen van zijn gelijk. Tamara uit haar ongenoegen bij Bob. Peter houdt zich niet aan de afspraken. Rosa zoekt Waldek op om hem te confronteren met zijn gedrag. Sam en Tim krijgen onverwacht bezoek.

