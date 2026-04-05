Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!
Maandag 6 april 2026 – aflevering 4571
Christoph dwingt Fanny en Kilian om hun project te hervatten, waardoor hun plannen om afstand te nemen in het water vallen. Erik ziet hoe de Sonnbichlers hun dagelijkse conflicten rustig oplossen en krijgt zo een idee voor zijn podcast.
Dinsdag 7 april 2026 – aflevering 4572
Nadat Christoph het nieuws over de geplande boringen op de golfclub vertelt, houdt Werner zijn emoties in. Marlon worstelt met wantrouwen en overweegt met Fanny naar de VS te vertrekken. Tijdens Eriks podcast loopt een discussie uit de hand.
Woensdag 8 april 2026 – aflevering 4573
Werner waarschuwt Christoph dat Sophia iets in haar schild voert. Lale en Fritz groeien dichter naar elkaar toe. Marlon voelt intussen dat Fanny nog aan Kilian hangt en vraagt haar om eerlijk te zijn.
Donderdag 9 april 2026 – aflevering 4574
Larissa voelt zich ongemakkelijk door Fanny en Kilian. Olivia geeft toe dat ze Massimo aantrekkelijk vindt, maar wuift het meteen weg. Na de ondertekening twijfelt Christoph of hij niet te gehecht raakt aan Sophia, ondanks Werners waarschuwing.
Vrijdag 10 april 2026 – aflevering 4575
Kilian heeft tijd nodig om het nieuws te verwerken, terwijl Fanny overstuur wegloopt. Katja zoekt een oplossing voor spanningen in het hotel. Christoph wantrouwt Sophia’s plannen, maar bij haar groeit opnieuw het verlangen naar hun liefde.
'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.
- Nieuw seizoen van 'Outback Opal Hunters' op Discovery
- Topchef Timon Michiels krijgt zijn eerste programma 'Meat Timon' op njam!
- Omroep WNL komt met nieuw indringend seizoen van docuserie 'Brandmerk'
- Van bijna-Olympische hoogspringer tot sexy wijnboer: deze boeren zoeken een tof lief
- Nick Schilder, Davina Michelle, Yves Berendse en Waylon zingen met nieuw talent in 'Sing With Me'
- Dit zie je in april op de Disney Channels
- Wat schaft de pot in 'Dagelijkse Kost'?
- Dit zie je maandag in 'Radar'
- Ziggo Sport Kick ’t Met On Tour presenteert 'Met Memphis in Brazilië'
- Zoë blaast de jury omver in 'So You Think You Can Dance'
- Dit hoor je zondag in 'Dijkstra & Evenblij ter Plekke' op NPO Radio 1
- The Cats ontvangt NPO Radio 5 Evergreen Award
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- 'FM op 5' viert start Evergreen week van de jaren 60
- Estelle Cruijff en Johnny de Mol luiden weekend in met nieuwe radioshow op Radio Noordzee
Multimedia SPOTLIGHT
-
Netflix deelt releasedatum van 'Avatar: The Last Airbender S2'
-
Ontdek de nieuwe trailer van 'Star Wars: Maul – Shadow Lord' bij Disney+
-
Zoë blaast de jury omver in 'So You Think You Can Dance'
-
'Meat Timon' is zondag nieuw op najm!
-
De strijd barst opnieuw los in 'The Floor'
-
TAGMAG-ster Amber gaat op zoek naar de liefde in nieuw seizoen van 'LoveMe'
-
An Lemmens verrast Yasmina bij de VRT
-
'Blind Gekocht' is terug met torenhoge verwachtingen
-
'Klopjacht' is terug!
-
Kijk nu de trailer van 'Temptation Island' op Streamz
-
Axel Daeseleire fluit Sofie Dumont terug in 'Eenmaal Andermaal'
-
Komt de waarheid binnenkort bovendrijven in 'Thuis'?
-
Arthur danst voor jeugdidool Dan Karaty
-
Kijk naar 'The Lady' op Streamz
-
Cuteness overload in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Nicoline Dossche duikt op in 'Familie'
-
Dit is de eerste afvaller van 'De Mol'
-
Noah zet alles op alles in 'So You Think You Can Dance'
-
An Lemmens verrast een kandidaat in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Joris wint 'De Box' en neemt €17.500 mee naar huis
-
Meteen alle hens aan dek in 'De Trein'
-
Wie wordt de winnaar van 'De Box'?
-
Check de eerste teaser van 'Harry Potter en de Steen der Wijzen'
-
Luisteraar Nathalie vindt Q-dj Vincent Fierens
-
Dit zie je woensdag in 'Justice For All'
-
'Strijder' van Arjen Lubach is binnenkort te zien op Streamz
-
Dit zijn de nieuwe 'Celebrity MasterChefs'!
-
Jo Vally laat deelnemers van 'De Box' een toontje lager zingen
-
Joost Klein breekt de regels in 'The Voice van Vlaanderen'
-
'Blind Gekocht' is terug!
Glacioloog Eric Rignot keert samen met zijn zoon terug naar hun woning in Los Angeles die verwoest werd door de bosbranden in 2025. Wanneer wetenschapper Alain Hubert met zijn team in een whiteout terechtkomt, wordt duidelijk hoe onvoorspelbaar het leven op Antarctica is. Klimaatwetenschapper Simon Steffen zet het levenswerk van zijn vader Konrad Steffen rond automatische weerstations verder.
'2050', om 21.15 uur op VRT Canvas.