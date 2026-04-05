Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 6 april 2026 – aflevering 4571

Christoph dwingt Fanny en Kilian om hun project te hervatten, waardoor hun plannen om afstand te nemen in het water vallen. Erik ziet hoe de Sonnbichlers hun dagelijkse conflicten rustig oplossen en krijgt zo een idee voor zijn podcast.



Dinsdag 7 april 2026 – aflevering 4572

Nadat Christoph het nieuws over de geplande boringen op de golfclub vertelt, houdt Werner zijn emoties in. Marlon worstelt met wantrouwen en overweegt met Fanny naar de VS te vertrekken. Tijdens Eriks podcast loopt een discussie uit de hand.



Woensdag 8 april 2026 – aflevering 4573

Werner waarschuwt Christoph dat Sophia iets in haar schild voert. Lale en Fritz groeien dichter naar elkaar toe. Marlon voelt intussen dat Fanny nog aan Kilian hangt en vraagt haar om eerlijk te zijn.



Donderdag 9 april 2026 – aflevering 4574

Larissa voelt zich ongemakkelijk door Fanny en Kilian. Olivia geeft toe dat ze Massimo aantrekkelijk vindt, maar wuift het meteen weg. Na de ondertekening twijfelt Christoph of hij niet te gehecht raakt aan Sophia, ondanks Werners waarschuwing.



Vrijdag 10 april 2026 – aflevering 4575

Kilian heeft tijd nodig om het nieuws te verwerken, terwijl Fanny overstuur wegloopt. Katja zoekt een oplossing voor spanningen in het hotel. Christoph wantrouwt Sophia’s plannen, maar bij haar groeit opnieuw het verlangen naar hun liefde.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

