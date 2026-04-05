Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

zondag 5 april 2026

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 6 april 2026 – aflevering 4571
Christoph dwingt Fanny en Kilian om hun project te hervatten, waardoor hun plannen om afstand te nemen in het water vallen. Erik ziet hoe de Sonnbichlers hun dagelijkse conflicten rustig oplossen en krijgt zo een idee voor zijn podcast.


Dinsdag 7 april 2026 – aflevering 4572
Nadat Christoph het nieuws over de geplande boringen op de golfclub vertelt, houdt Werner zijn emoties in. Marlon worstelt met wantrouwen en overweegt met Fanny naar de VS te vertrekken. Tijdens Eriks podcast loopt een discussie uit de hand.

Woensdag 8 april 2026 – aflevering 4573
Werner waarschuwt Christoph dat Sophia iets in haar schild voert. Lale en Fritz groeien dichter naar elkaar toe. Marlon voelt intussen dat Fanny nog aan Kilian hangt en vraagt haar om eerlijk te zijn.

Donderdag 9 april 2026 – aflevering 4574
Larissa voelt zich ongemakkelijk door Fanny en Kilian. Olivia geeft toe dat ze Massimo aantrekkelijk vindt, maar wuift het meteen weg. Na de ondertekening twijfelt Christoph of hij niet te gehecht raakt aan Sophia, ondanks Werners waarschuwing.

Vrijdag 10 april 2026 – aflevering 4575
Kilian heeft tijd nodig om het nieuws te verwerken, terwijl Fanny overstuur wegloopt. Katja zoekt een oplossing voor spanningen in het hotel. Christoph wantrouwt Sophia’s plannen, maar bij haar groeit opnieuw het verlangen naar hun liefde.

Maandag 13 april 2026 om 18u05
Turbulente, opwindende, grappige en romantische verhalen die verband houden met vriendschap, liefde en relaties tussen de gasten en het personeel van Hotel Fürstenhof, een luxueus Beiers hotel.
Lees ook:
Familie Backeljau - Seizoen 3
DVD
Witse - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 9 Inclusief De Film)
DVD
Gooische Vrouwen - De Complete Serie
DVD

https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM GOLD
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

Glacioloog Eric Rignot keert samen met zijn zoon terug naar hun woning in Los Angeles die verwoest werd door de bosbranden in 2025. Wanneer wetenschapper Alain Hubert met zijn team in een whiteout terechtkomt, wordt duidelijk hoe onvoorspelbaar het leven op Antarctica is. Klimaatwetenschapper Simon Steffen zet het levenswerk van zijn vader Konrad Steffen rond automatische weerstations verder.

'2050', om 21.15 uur op VRT Canvas.

Verwante artikels