Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

zondag 29 maart 2026

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 30 maart 2026 – aflevering 4566
Larissa staat voor een belangrijke ceremonie, maar Sophia probeert haar relatie met Killian te saboteren. Intussen worstelt Killian met zware trainingen en familiedruk. Een geheim rond Adam Fischer en een onthullende foto dreigen alles op zijn kop te zetten.


Dinsdag 31 maart 2026 – aflevering 4567
Werner en Larissa worstelen met vertrouwen en emoties, terwijl Marlon steun nodig heeft van Yannik. Op de golfclub staan cruciale deals centraal, maar Werners familiegeschiedenis bedreigt alles.

Woensdag 1 april 2026 – aflevering 4568
Op het werk botst Katia met chef Vincent over streng beleid, terwijl Larissa thuis worstelt met haar vader. Leo en Olivia moeten een ingrijpende relatiekeuze maken en een activist plant een onthullende livestream met grote gevolgen.

Donderdag 2 april 2026 – aflevering 4569
Leonie staat voor een levensveranderende beslissing, Kilian worstelt met persoonlijke problemen en gemiste trainingen, terwijl Christoph zijn zaak redt te midden van financiële uitdagingen. Familievetes rond vastgoed dreigen alles te ontregelen.

Vrijdag 3 april 2026 – aflevering 4570
Atleet Erik worstelt met spierproblemen en krijgt hulp van fysiotherapeut Peter en buurvrouw Henriette. Ondertussen onderzoekt Lale de beschuldigingen van foodblogger Jacob over ratten, terwijl Vincent hoopt op een doorbraak bij een sterrenhotel.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Sturm der Liebe op tv
Maandag 30 maart 2026 om 18u25  »
VTM Gold
Turbulente, opwindende, grappige en romantische verhalen die verband houden met vriendschap, liefde en relaties tussen de gasten en het personeel van Hotel F?rstenhof, een luxueus Beiers hotel.

