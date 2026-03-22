Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!
Maandag 23 maart 2026 – aflevering 4561
Oskar presenteert zijn plannen voor een nieuwe golfbaan, maar ondervindt veel tegenstand. Ondertussen proberen Christopher en Sophia een kwetsbaar project te beschermen, terwijl Werner worstelt met tegenslagen.
Dinsdag 24 maart 2026 – aflevering 4562
Werner strijdt voor het voortbestaan van zijn golfclub en krijgt een onverwacht sponsoraanbod. Fanny en Marlon dromen van een Michelinster, wat zorgt voor spanningen. Ondertussen worstelt Leo met zijn online imago.
Woensdag 25 maart 2026 – aflevering 4563
Werner voert zijn geheime plan met Eli uit. Ondertussen probeert Leo op slinkse wijze volgers te misleiden. Eli interviewt topchef Kilian in zijn exclusieve restaurant, terwijl Fanny en Marlon de situatie scherp in de gaten houden.
Donderdag 25 maart 2026 – aflevering 4564
Werner en Christoph voeren een intense strijd om de golfbaan, waarbij Werner hulp zoekt om Christoph te dwarsbomen. Elias zorgt voor opschudding in het Marienhof, waardoor Martin moet ingrijpen. Ondertussen blijft Vincent zich vreemd gedragen.
Vrijdag 27 maart 2026 – aflevering 4565
Christoph worstelt met financiële problemen door een geheim familieplan. De relatie van Alicia en Elias wankelt na nieuwe onthullingen. Larissa bereidt een belangrijke ceremonie voor, terwijl Leo's team zich klaarmaakt voor een grote sportieve uitdaging.
'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.
Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Multimedia SPOTLIGHT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kijktip van de dag
Philippe stoomt zijn raceteam verder klaar en neemt hen mee naar Lommel voor een slipcursus. Mies en Nel, de tweeling met podiumangst, worden geconfronteerd met hun grootste angst: zingen voor een volle AFAS Dome tijdens de Night of the Proms. Philippe wil Evi en Jorn van hun hoogtevrees afhelpen en ontdekt opnieuw dat hij nog met angsten worstelt.
'Gene paniek', om 20.05 uur op VRT 1.