Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!
Maandag 9 februari 2026 – aflevering 4531
Fanny en Kilian hebben een geheime date. Lale en Fritz zoeken artiesten voor het bedrijfsfeest. Fritz verstoort Lales live fitnessblog. Ondertussen denkt Erik na over een afscheidscadeau voor Michael.
Dinsdag 10 februari 2026 – aflevering 4532
Lale geeft onschuldige Fritz de schuld van haar problemen. Leo biecht Katja zijn geaardheid op. Yannik bevestigt aan Larissa dat Fanny en Kilian verliefd zijn. Alfons kampeert met zoon Alexander en kleinzoon Leander, tot kleindochter Clara plots verschijnt.
Woensdag 11 februari 2026 – aflevering 4533
Yvonne is geïrriteerd wanneer Larissa haar edelsteenhandel offline zet. Fritz blijkt een goede modeverkoper. Alexander vertelt aan Werner dat hij misschien nog een zoon heeft. Clara probeert Alfons' cadeau voor Hildegard te verbergen.
Donderdag 12 februari 2026 – aflevering 4534
Yvonne eist dat Erik ophoudt haar te kleineren. Günther, ook Stefans advocaat, vermoedt het geheime driehoeksverhaal. Leander ontdekt Alexanders buitenechtelijke zoon. Greta is gespannen, maar Miro kalmeert haar.
Vrijdag 13 februari 2026 – aflevering 4535
Günther laat zich niet overtuigen door het rollenspel van Larissa, Yannik, Kilian en Fanny. Greta moet uitrusten door voorweeën. Alexander leidt de Sonnbichlers af, terwijl Clara en Leander een bruidstaart bakken. Leo stemt toe om doelman te zijn.
'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.
Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!
Kijktip van de dag
Vince en Sergio proberen wanhopig hun geheim te verbergen. Ondertussen bereiden Zoë en haar vrienden een gevaarlijke deal voor. Daarbovenop komt Gerrit gevaarlijk in de buurt van de waarheid.
'Badgast', om 21.00 uur op VRT 1.