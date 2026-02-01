Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 2 februari 2026 – aflevering 4526

Fritz wil Lale imponeren met een ontsnappingsact, maar dat loopt anders dan gepland. Larissa is opgelucht na de breuk met Yannik, terwijl hij nog hoopt op een verzoening. Elias verzekert Leo dat hij zijn gevoelens onder controle heeft.



Dinsdag 3 februari 2026 – aflevering 4527

Katja vertrouwt Werners kritiekloze adoratie voor Massimo niet en ergert zich eraan dat Massimo bij bijna alle zakelijke besprekingen aanwezig is. Intussen wordt Larissa verbannen uit haar eigen bedrijf zolang de erfeniskwestie onduidelijk is.



Woensdag 4 februari 2026 – aflevering 4528

Wanneer Sophia in een taxi voorbijrijdt, denkt Erik dat hij spoken ziet. Intussen beseft Yannick eindelijk waarom Larissa niet voor hun relatie gevochten heeft. Irmgard kondigt haar vertrek aan en neemt met dankbaarheid afscheid van haar collega's.



Donderdag 5 februari 2026 – aflevering 4529

Yannik en Fanny vermoeden dat Larissa Kilian bespeelt en bedenken een plan. Werner raakt van streek door Sophia's terugkeer en belandt opnieuw in de kliniek. Lale wil Fritz helpen en besluit zijn riskante ontsnapping onder water veiliger te maken.



Vrijdag 6 februari 2026 – aflevering 4530

Larissa doet alsof ze bang is voor Fanny, wat Kilian choqueert en Fanny aan zichzelf doet twijfelen. Leo en Elias komen bij de voorbereidingen voor het bedrijfsfeest weer dichter bij elkaar. Christoph huurt een privédetective in om Massimo te volgen.



