Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!
Maandag 26 januari 2026 – aflevering 4521
Om Werner te kalmeren, nodigt Christoph Massimo uit en belooft hem een kans te geven. Wanneer Alfons Massimo ook uitnodigt voor het avondeten, toont Massimo echter geen interesse. Leo raakt intussen uit balans door zijn plots opkomende gevoelens.
Dinsdag 27 januari 2026 – aflevering 4522
Larissa's vreugde is van korte duur wanneer Stephan de relatie van Fanny en Kilian ontdekt. Werner vertrouwt Massimo meer en wil hem steunen bij financiële problemen. Ondertussen geeft Vincent advies aan Leo.
Woensdag 28 januari 2026 – aflevering 4523
Stephan dreigt bij Larissa dat hij het schijnhuwelijk van haar en Kilian zal onthullen. Ondertussen bekent Olivia aan Elias dat Stephan haar chanteert met een duister geheim. Erik belt Yvonne, die op stap gaat in Lissabon.
Donderdag 29 januari 2026 – aflevering 4524
Larissa's plan om Fanny en Kilian tegen elkaar op te zetten eindigt in een ziekenhuisopname. Christoph schrikt van Markus' verkoop van zijn Fürstenhof-aandelen. Ondertussen escaleert de rivaliteit tussen goochelaars Fritz en Erik.
Vrijdag 30 januari 2026 – aflevering 4525
Leo organiseert een ontspannen potje voetbal en groeit dichter naar Elias toe. Terwijl Fanny en Kilian zich verzoenen, voelt Yannik dat Larissa hem afstoot. Christoph uit zijn ongenoegen, waardoor Werner uit wrok zijn kleinzoon geld geeft.
'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.
Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Koen Wauters en Wesley Sonck presenteren nieuwe reality gameshow 'De Box'
- Dit zijn de winnaars van de Kastaars 2025!
- Dit zie je tot de zomer bij The HISTORY Channel en Crime+Investigation
- Maandag zie je aflevering 6000 van 'Thuis'
- Zo volg je de vierde editie van de Kastaars op radio en tv
- Dit zijn de kandidaten voor de vierde week van ‘De Dag van Vandaag’
- Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'
- Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag live vanuit Hengelo
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- 'FM Op 5' zaterdag over troubadour Ad de Laat
- De Lach van JOE is Tessa Wullaert! Sofie uit Harelbeke wint 6.400 euro
Multimedia SPOTLIGHT
-
Komt 'grapje' van 'Bestemming X'-kandidaat hem duur te staan?
-
Koen Wauters en Wesley Sonck presenteren 'De Box'
-
K3 eert Karen, Kristel en Kathleen tijdens de Kastaars
-
'Stukken Van Mensen' viert feest in het KMSKA
-
De Lach van JOE is geraden!
-
Jens Dendoncker maakt acteerdebuut als hofnar Diederik in 'ZOT!'
-
Kijk 'Heated Rivalry' vanaf vrijdag op HBO Max
-
'Loena Hendrickx - Chasing Grace' nu te bekijken op VTM GO
-
Peter Van de Veire openhartig in 'Maison Verhulst'
-
'A Knight of the Seven Kingdoms' vanaf maandag te streamen op HBO Max
-
Zelfs de bus heeft twee gezichten in 'Bestemming X'
-
Even slikken voor Bart Appeltans in 'Een Echte Job'
-
Verdubbel je jaarloon in 60 seconden!
-
Zijn Q-gezichten Gerben Tuerlinckx en Clémentine Caron 'Twins?!'
-
Disney+ onthult teaser voor tweede seizoen van 'Paradise'
-
Derde seizoen van 'Euphoria' binnenkort op HBO Max
-
Eric Goens laat professionele huurmoordenaar aan het woord
-
Exclusieve kijk achter de schermen van BK-winst Thibau Nys
-
'De Tafel van Gert' is terug vanaf 19 januari
-
Aster Nzeyimana bekent: 'Bestemming X' blijft in België
-
Kijk dit voorjaar naar het laatste seizoen van 'The Boys' op Prime Video
-
Kijk het nieuwe seizoen van 'Industry' op HBO Max
-
Frustraties steken de kop op in 'Bestemming X'
-
Kijk de eerste beelden van 'De Twaalf: De Botoxmoorden'
-
Tante Rita keert terug in de midseizoensfinale van 'Familie'
-
Dit zie je in 2026 op Netflix
-
Kijk de eerste beelden van de nieuwe fictiereeks 'All in'
-
Netflix deelt de officiële trailer van 'Agatha Christie’s Seven Dials'
-
Ontdek de eerste beelden van 'Juliet' seizoen 2
-
'Welkom Aan Boord' vliegt weer uit!
Kijktip van de dag
De zes kandidaten brengen de nacht door in een afgelegen schuur, maar slapen is allesbehalve vanzelfsprekend. Er valt namelijk iets belangrijks te verdienen. De volgende dag wacht een spectaculaire uitdaging. Wie zal ontsnappen aan de volgende exit?
'Bestemming X', om 19.55 uur op VTM.