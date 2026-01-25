Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Dit zijn de winnaars van de Kastaars 2025!
zondag 25 januari 2026

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 26 januari 2026 – aflevering 4521
Om Werner te kalmeren, nodigt Christoph Massimo uit en belooft hem een kans te geven. Wanneer Alfons Massimo ook uitnodigt voor het avondeten, toont Massimo echter geen interesse. Leo raakt intussen uit balans door zijn plots opkomende gevoelens.


Dinsdag 27 januari 2026 – aflevering 4522
Larissa's vreugde is van korte duur wanneer Stephan de relatie van Fanny en Kilian ontdekt. Werner vertrouwt Massimo meer en wil hem steunen bij financiële problemen. Ondertussen geeft Vincent advies aan Leo.

Woensdag 28 januari 2026 – aflevering 4523
Stephan dreigt bij Larissa dat hij het schijnhuwelijk van haar en Kilian zal onthullen. Ondertussen bekent Olivia aan Elias dat Stephan haar chanteert met een duister geheim. Erik belt Yvonne, die op stap gaat in Lissabon.

Donderdag 29 januari 2026 – aflevering 4524
Larissa's plan om Fanny en Kilian tegen elkaar op te zetten eindigt in een ziekenhuisopname. Christoph schrikt van Markus' verkoop van zijn Fürstenhof-aandelen. Ondertussen escaleert de rivaliteit tussen goochelaars Fritz en Erik.

Vrijdag 30 januari 2026 – aflevering 4525
Leo organiseert een ontspannen potje voetbal en groeit dichter naar Elias toe. Terwijl Fanny en Kilian zich verzoenen, voelt Yannik dat Larissa hem afstoot. Christoph uit zijn ongenoegen, waardoor Werner uit wrok zijn kleinzoon geld geeft.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Sturm der Liebe op tv
Maandag 26 januari 2026 om 18u05
VTM Gold
Turbulente, opwindende, grappige en romantische verhalen die verband houden met vriendschap, liefde en relaties tussen de gasten en het personeel van Hotel Fürstenhof, een luxueus Beiers hotel.
Dinsdag 27 januari 2026 om 18u00
VTM Gold
Turbulente, opwindende, grappige en romantische verhalen die verband houden met vriendschap, liefde en relaties tussen de gasten en het personeel van Hotel Fürstenhof, een luxueus Beiers hotel.
Woensdag 28 januari 2026 om 17u55
VTM Gold
Stephan dreigt bij Larissa dat hij het schijnhuwelijk van haar en Kilian zal onthullen. Ondertussen bekent Olivia aan Elias dat Stephan haar chanteert met een duister geheim. Erik belt Yvonne, die op stap gaat in Lissabon.
Vrijdag 30 januari 2026 om 18u05
VTM Gold
Turbulente, opwindende, grappige en romantische verhalen die verband houden met vriendschap, liefde en relaties tussen de gasten en het personeel van Hotel Fürstenhof, een luxueus Beiers hotel.
Donderdag 29 januari 2026 om 18u00
VTM Gold
Turbulente, opwindende, grappige en romantische verhalen die verband houden met vriendschap, liefde en relaties tussen de gasten en het personeel van Hotel Fürstenhof, een luxueus Beiers hotel.

Verwante artikels