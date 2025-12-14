Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 15 december 2025 – aflevering 4516

Terwijl Fanny en Kilian onzeker zijn over hun toekomst, merkt Yannik dat Larissa's gevoelens voor hem zijn afgekoeld. Elias ontkent zijn gevoelens voor Leo, die denkt een nieuwe vriend in hem te hebben. Voor het bedrijfsfeest oefenen ze samen een circusact.



Dinsdag 16 december 2025 – aflevering 4517

Olivia twijfelt over een tweede date met Stephan. Larissa vraagt haar Stephan te overtuigen dat zij en Kilian echt getrouwd zijn. Wanneer Kilian kiest voor Larissa, is Fanny ontmoedigd door de steeds grotere afstand tussen hen.



Woensdag 17 december 2025 – aflevering 4518

Olivia kan Stephans chantage niet afwenden. Hij eist dat ze snel bewijs levert van het nephuwelijk. Terwijl probeert Larissa Kilian voor zich te winnen. Erik is ervan overtuigd dat Massimo zijn positie in het Fürstenhof probeert over te nemen.



Donderdag 18 december 2025 – aflevering 4519

Fritz begint te hopen dat hij een kans bij Lale heeft, maar zijn eerste poging om haar te benaderen loopt mis. Fanny verdiept zich ondertussen in haar planten om haar verlangen naar Kilian te onderdrukken, terwijl ook Kilian probeert om zichzelf af te leiden.



Vrijdag 19 december 2025 – aflevering 4520

Leo dreigt in een frustrerende neerwaartse spiraal te belanden. Ondanks zijn voornemen afstand te houden, wil Elias hem helpen. Larissa ontdekt per ongeluk de beveiligingscamera en schrikt, maar besluit het in haar voordeel te gebruiken en haalt de camera nog niet weg.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

