Hier zijn ze dan! King Krab, Oehoe, Bambi, Pauw, Flitser, Château en Pluisje uit 'The Masked Singer'
Kijkcijfers: donderdag 16 oktober 2025
VTM-journaliste Greet De Keyser gewond bij aanval in Washington

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

zondag 19 oktober 2025

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 20 oktober 2025 – aflevering 4476
Maxi vreest dat zij en Henry in gevaar komen als Werner de grensbewaking waarschuwt. De zwangere chef Greta heeft geen smaak en Michael weet haar over te halen een aangepast ritueel te ondergaan. De jaloerse Vincent laat Markus rijden op het onbetrouwbare paard Pegasus.


Dinsdag 21 oktober 2025 – aflevering 4477
Katja en Markus prijzen 'held' Vincent, terwijl hij worstelt met een slecht geweten. Sophia is vastbesloten Henry buiten haar illegale praktijken te houden. Het sabotagegeheim tegen haar verspreidt zich snel. Intussen helpt Fanny Lale haar videoblog weer op te starten.

Woensdag 22 oktober 2025 – aflevering 4478
Katja beëindigt haar relatie met Vincent. Hij biecht zijn schuld op aan de opgenomen Markus. Sophia en Alexandra proberen allebei de koerier aan hun kant te krijgen, maar Sophia kan het syndicaat niet betalen. Zal de geluksbrenger Larissa een huwelijksgenoot brengen?

Donderdag 23 oktober 2025 – aflevering 4479
De syndicaatbaas eist dat Sophia binnen tien dagen betaalt en Erik besluit op een spontane roadtrip te gaan. Larissa stelt Michael een schijnhuwelijk voor in ruil voor geld voor haar onderzoek. Alfons bereidt intussen zijn bijzondere gouden bruiloft voor.

Vrijdag 24 oktober 2025 – aflevering 4480
Henry moet kiezen tussen Maxi en zijn moeder. Sophia besluit het syndicaat te slim af te zijn. Vincent ziet dat Katja bij Markus is, terwijl Fanny bloembollen plant met Alfons in de vorm van een hart.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Sturm der Liebe op tv
Maandag 20 oktober 2025 om 17u35  »
VTM Gold
Turbulente, opwindende, grappige en romantische verhalen die verband houden met vriendschap, liefde en relaties tussen de gasten en het personeel van Hotel Fürstenhof, een luxueus Beiers hotel.
Dinsdag 21 oktober 2025 om 18u05  »
VTM Gold
Turbulente, opwindende, grappige en romantische verhalen die verband houden met vriendschap, liefde en relaties tussen de gasten en het personeel van Hotel Fürstenhof, een luxueus Beiers hotel.
Donderdag 23 oktober 2025 om 18u05  »
VTM Gold
Turbulente, opwindende, grappige en romantische verhalen die verband houden met vriendschap, liefde en relaties tussen de gasten en het personeel van Hotel Fürstenhof, een luxueus Beiers hotel.
Woensdag 22 oktober 2025 om 18u05  »
VTM Gold
Turbulente, opwindende, grappige en romantische verhalen die verband houden met vriendschap, liefde en relaties tussen de gasten en het personeel van Hotel Fürstenhof, een luxueus Beiers hotel.
Vrijdag 24 oktober 2025 om 18u05  »
VTM Gold
Turbulente, opwindende, grappige en romantische verhalen die verband houden met vriendschap, liefde en relaties tussen de gasten en het personeel van Hotel Fürstenhof, een luxueus Beiers hotel.

Lees ook:
 Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

K3 - K3 Show Zeesterren (CD | DVD)
CD
Justin Bieber - Swag (CD)
CD
Danny Vera - DNA (LP) (Coloured Vinyl)
CD
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM GOLD
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT Canvas logo

De oorlog begint steeds meer zijn tol te eisen: Reg Seekings lijdt aan nachtelijke angstdromen terwijl Tonkin voor het vuurpeloton staat. Een laatste avondmaal met een Duitse generaal biedt hem een glimp van hoop. In Termoli raakt Seekings bevriend met de achtjarige Matteo en zijn gezin. Eve duikt op midden in de chaos, vastbesloten om mee te vechten. Tonkins leven hangt ondertussen nog steeds aan een zijden draadje.

'Rogue Heroes', om 20.00 uur op VRT Canvas.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:45
    Shaun het schaap
    02:45
    Journaallus
  • 08:00
    Herfstbeelden
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 09:40
    Grizzy & the Lemmings
    06:00
    Tik Tak
  • 09:30
    Nonkel Jef
    07:50
    De Buurtpolitie Extra
  • 08:00
    Geen uitzending
    07:15
    Achter gesloten deuren
  • 07:35
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 07:00
    Willy
    10:00
    Geen uitzending
  • 09:30
    Meet Me at the Christmas Train Parade
    06:50
    The Spirit of Christmas
  • 09:30
    Geen uitzending
    01:10
    Walker, Texas Ranger
  • 09:40
    Wild van Wild
    01:30
    De Tafel van de Week
  • 09:10
    NCIS: Hawaii
    02:35
    Geen uitzending
  • 09:15
    Hawaii Five-0
    07:45
    The First 48
  • 09:35
    The Block Australia
    08:10
    Karola's Kitchen
  • 08:25
    The Gourmet Detective: Roux the Day
    07:50
    Homicide: Hours to Kill
  • 09:33
    Trends Talk
    04:22
    Herhalingslus
  • 09:45
    Hallo Roger
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:45
    Wild van Wild
    02:05
    Loïc zot van koken weekmenu
  • 09:10
    The Suspicions of Mr Whicher
    02:25
    The Great British Bake Off
  • 09:40
    Station 19
    07:20
    Zombie House Flipping
  • 08:50
    NOS Sport: Marathon van Amsterdam 2025
    08:00
    NOS Journaal
  • 09:45
    Geloofsgesprek
    08:00
    Nieuwsuur
  • 09:00
    Kung Fu Leeuw
    07:55
    Dino Daan & Lucy
Verwante artikels