Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD.

Maandag 20 oktober 2025 – aflevering 4476

Maxi vreest dat zij en Henry in gevaar komen als Werner de grensbewaking waarschuwt. De zwangere chef Greta heeft geen smaak en Michael weet haar over te halen een aangepast ritueel te ondergaan. De jaloerse Vincent laat Markus rijden op het onbetrouwbare paard Pegasus.



Dinsdag 21 oktober 2025 – aflevering 4477

Katja en Markus prijzen 'held' Vincent, terwijl hij worstelt met een slecht geweten. Sophia is vastbesloten Henry buiten haar illegale praktijken te houden. Het sabotagegeheim tegen haar verspreidt zich snel. Intussen helpt Fanny Lale haar videoblog weer op te starten.



Woensdag 22 oktober 2025 – aflevering 4478

Katja beëindigt haar relatie met Vincent. Hij biecht zijn schuld op aan de opgenomen Markus. Sophia en Alexandra proberen allebei de koerier aan hun kant te krijgen, maar Sophia kan het syndicaat niet betalen. Zal de geluksbrenger Larissa een huwelijksgenoot brengen?



Donderdag 23 oktober 2025 – aflevering 4479

De syndicaatbaas eist dat Sophia binnen tien dagen betaalt en Erik besluit op een spontane roadtrip te gaan. Larissa stelt Michael een schijnhuwelijk voor in ruil voor geld voor haar onderzoek. Alfons bereidt intussen zijn bijzondere gouden bruiloft voor.



Vrijdag 24 oktober 2025 – aflevering 4480

Henry moet kiezen tussen Maxi en zijn moeder. Sophia besluit het syndicaat te slim af te zijn. Vincent ziet dat Katja bij Markus is, terwijl Fanny bloembollen plant met Alfons in de vorm van een hart.



