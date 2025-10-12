Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 13 oktober 2025 – aflevering 4471

Erik en Lale leggen hun ruzie bij. Anja plant een kookavond voor Michael, maar Alexandra verstoort hun moment. Henry worstelt met Sophia's beslissing, terwijl Christophs stemming omslaat wanneer hij haar plannen verneemt.



Dinsdag 14 oktober 2025 – aflevering 4472

Anja worstelt met tegenslagen, maar vindt steun bij Michael. Christoph probeert Werner te kalmeren, tot Sophia's plannen hem zelf schokken. Markus daarentegen bloeit op vol strijdlust, terwijl Alexandra ondanks alles ongerust blijft.



Woensdag 15 oktober 2025 – aflevering 4473

Michael voelt zich tegen zijn wil tot Anja aangetrokken. Sophia overhandigt Christoph bewijzen tegen Alexandra, waardoor hij twijfelt over zijn plan. Erik regelt intussen een extra training voor Lale om het appartement alleen te hebben, maar dat verloopt niet zoals gepland.



Donderdag 16 oktober 2025 – aflevering 4474

Alexandra en Markus willen hun nederlaag niet toegeven, terwijl Christoph hen uit elkaar probeert te drijven. Henry beseft dat hij Maxi eigenlijk niets kan verwijten. Maxi is opgelucht, maar maakt zich stiekem toch zorgen.



Vrijdag 17 oktober 2025 – aflevering 4475

Christoph chanteert Alexandra met een belastend document uit zijn kluis. Alexandra en Markus smeden een plan om het te bemachtigen. Michael is aanvankelijk opgelucht Anja minder te zien, maar beseft al snel dat zijn gevoelens voor haar niet zomaar verdwijnen.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

