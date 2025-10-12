Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Grote Jens komt de namen van de eerste pakken in 'The Masked Singer' op het spoor
zondag 12 oktober 2025

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 13 oktober 2025 – aflevering 4471
Erik en Lale leggen hun ruzie bij. Anja plant een kookavond voor Michael, maar Alexandra verstoort hun moment. Henry worstelt met Sophia's beslissing, terwijl Christophs stemming omslaat wanneer hij haar plannen verneemt.


Dinsdag 14 oktober 2025 – aflevering 4472
Anja worstelt met tegenslagen, maar vindt steun bij Michael. Christoph probeert Werner te kalmeren, tot Sophia's plannen hem zelf schokken. Markus daarentegen bloeit op vol strijdlust, terwijl Alexandra ondanks alles ongerust blijft.

Woensdag 15 oktober 2025 – aflevering 4473
Michael voelt zich tegen zijn wil tot Anja aangetrokken. Sophia overhandigt Christoph bewijzen tegen Alexandra, waardoor hij twijfelt over zijn plan. Erik regelt intussen een extra training voor Lale om het appartement alleen te hebben, maar dat verloopt niet zoals gepland.

Donderdag 16 oktober 2025 – aflevering 4474
Alexandra en Markus willen hun nederlaag niet toegeven, terwijl Christoph hen uit elkaar probeert te drijven. Henry beseft dat hij Maxi eigenlijk niets kan verwijten. Maxi is opgelucht, maar maakt zich stiekem toch zorgen.

Vrijdag 17 oktober 2025 – aflevering 4475
Christoph chanteert Alexandra met een belastend document uit zijn kluis. Alexandra en Markus smeden een plan om het te bemachtigen. Michael is aanvankelijk opgelucht Anja minder te zien, maar beseft al snel dat zijn gevoelens voor haar niet zomaar verdwijnen.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Sturm der Liebe op tv
Maandag 13 oktober 2025 om 18u05  »
VTM Gold
Turbulente, opwindende, grappige en romantische verhalen die verband houden met vriendschap, liefde en relaties tussen de gasten en het personeel van Hotel Fürstenhof, een luxueus Beiers hotel.
Dinsdag 14 oktober 2025 om 17u55  »
VTM Gold
Turbulente, opwindende, grappige en romantische verhalen die verband houden met vriendschap, liefde en relaties tussen de gasten en het personeel van Hotel Fürstenhof, een luxueus Beiers hotel.
Woensdag 15 oktober 2025 om 18u05  »
VTM Gold
Nadat Sophia Christoph bewijs tegen Alexandra heeft geleverd, worstelt hij met zichzelf. Hij heeft tenslotte ooit van deze vrouw gehouden. Het romantische moment tussen Erik en Yvonne eindigt ongemakkelijk.
Donderdag 16 oktober 2025 om 18u00  »
VTM Gold
Christoph eist dat Alexandra hem de aandelen geeft. Maxi maakt zich zorgen om Henry, die zich sterk probeert voor te doen. Yvonne, Erik en Lale trekken in bij Greta en Miro. De regels voor het samenwonen moeten nog worden vastgesteld.
Vrijdag 17 oktober 2025 om 18u05  »
VTM Gold
Turbulente, opwindende, grappige en romantische verhalen die verband houden met vriendschap, liefde en relaties tussen de gasten en het personeel van Hotel Fürstenhof, een luxueus Beiers hotel.

TVvisie Extra



NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:45
    Shaun het schaap
    06:00
    In bed met Olly
  • 08:00
    Herfstbeelden
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 09:50
    Helden
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:55
    Geen uitzending
    05:45
    Heidi
  • 08:00
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:05
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 07:00
    Willy
    01:20
    Geen uitzending
  • 09:55
    A Christmas Hero
    01:25
    Joe
  • 09:30
    Geen uitzending
    06:00
    Joe
  • 09:50
    Simple diy
    02:15
    De Tafel van de Week
  • 09:40
    Geen uitzending
    06:00
    Déjà Vu
  • 09:15
    Hawaii Five-0
    03:00
    The First 48
  • 09:15
    The Block Australia
    07:50
    De Gezonde Goesting
  • 08:35
    Death al Dente: A Gourmet Detective Mystery
    07:40
    Snapped
  • 09:23
    Trends Talk
    04:22
    Herhalingslus
  • 09:59
    Roger
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:40
    Wild van Wild
    02:40
    Likoké on Tour
  • 09:10
    McDonald and Dodds
    02:20
    The Great British Bake Off
  • 09:35
    Station 19
    07:15
    Flip This House
  • 09:05
    Dit is de Week
    02:15
    NOS Journaal
  • 09:45
    Geloofsgesprek
    08:00
    BinnensteBuiten
  • 09:05
    Rabarber
    07:55
    Dino Daan & Lucy
