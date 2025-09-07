Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Kijkcijfers: donderdag 4 september 2025
Deze BV's switchen naar 'Een Echte Job'

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

zondag 7 september 2025

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 8 september 2025 – aflevering 4446
Net wanneer Sophia denkt dat ze eindelijk rust gevonden heeft, groeit de druk vanuit het syndicaat. Ze probeert een oplossing te vinden, terwijl Alexandra haar eigen plannen voortzet. Die hebben al snel gevaarlijke gevolgen. Maxi en Henry willen niet aan Sophia denken en besluiten van hun geluk te genieten. Vincent probeert met Katja te praten, maar ze maakt hem duidelijk dat hij iets aan zijn jaloezie moet doen.


Dinsdag 9 september 2025 – aflevering 4447
Alfons keert terug en vraagt Maxi en Henry om hem te helpen bij het organiseren van een feest voor zijn vijftigste huwelijksverjaardag. Ze zijn ontroerd door de vraag en tijdens de voorbereidingen vertelt Henry dat Maxi de vrouw is met wie hij ooit wil trouwen. Larissa vraagt aan Michael of hij om praktische redenen met haar wil trouwen. Michael is daar toch niet meteen voor te vinden. Zeker niet nadat Alfons hem herinnert aan het schijnhuwelijk dat hij ooit met André is aangegaan.

Woensdag 10 september 2025 – aflevering 4448
Wanneer Sophia geen manier ziet om aan de eisen van het syndicaat te voldoen, zet ze alles op het spel met een laatste, riskante onderhandeling. Christoph komt in conflict met zichzelf wanneer hij een illegaal voorstel krijgt. Hij wijst het voorstel af, maar kan het daarna niet uit zijn hoofd zetten. Alfons wil bloembollen planten als verrassing voor Hildegard en hij vraagt hulp aan Fanny.

Donderdag 11 september 2025 – aflevering 4449
Hildegard keert terug uit Lübeck en Alfons bereidt een romantische verrassing voor haar voor. Hij heeft echter weinig tijd en arriveert te laat aan het station om haar op te halen. Hildegard is daardoor heel erg geïrriteerd.

Vrijdag 12 september 2025 – aflevering 4450
Maxi smeekt Henry om niet onder te duiken bij zijn moeder. Yannick en Larissa maken plannen voor hun romantische bruiloft. Michael is geschokt wanneer hij ontdekt dat er is ingebroken in de schuur.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Sturm der Liebe op tv
Maandag 8 september 2025 om 17u55  »
VTM Gold
Het syndicaat voert de druk op Sophia op, waardoor haar situatie steeds benauwder wordt. Alexandra smeedt ondertussen haar eigen plannen. Vincent probeert Katja ervan te overtuigen dat hij kan veranderen, maar Katja heeft er genoeg van.
Dinsdag 9 september 2025 om 17u55  »
VTM Gold
Maxi vraagt Alfons wat het geheim is van een lang huwelijk, en Alfons' antwoord zet hem aan het denken. De baas van het syndicaat kent geen genade en Sophia komt steeds meer in het nauw. Larissa stelt een schijnhuwelijk voor aan Michael.
Woensdag 10 september 2025 om 17u55  »
VTM Gold
Wanneer Sophia geen enkele manier meer ziet om aan de eisen van het syndicaat te voldoen, zet ze alles in op een laatste, riskante onderhandeling. Ondertussen raakt Christoph in tweestrijd wanneer ze hem een illegaal aanbod doet.
Vrijdag 12 september 2025 om 18u05  »
VTM Gold
Turbulente, opwindende, grappige en romantische verhalen die verband houden met vriendschap, liefde en relaties tussen de gasten en het personeel van Hotel Fürstenhof, een luxueus Beiers hotel.
Maandag 15 september 2025 om 18u05  »
VTM Gold
Turbulente, opwindende, grappige en romantische verhalen die verband houden met vriendschap, liefde en relaties tussen de gasten en het personeel van Hotel Fürstenhof, een luxueus Beiers hotel.

Lees ook:
 Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

K3 - K3 Show Zeesterren (CD | DVD)
CD
Justin Bieber - Swag (CD)
CD
Danny Vera - DNA (LP) (Coloured Vinyl)
CD
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM GOLD
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Vincent Fierens in 'De Verraders: de ronde tafel' op VTM

Een voorbeschouwing met bekende fans van het programma die speculeren over het komende seizoen. Wie zijn die twintig BV’s? Wat hebben ze in hun mars? En vooral: wie zou Staf aanduiden als 'verrader'? Vincent toont exclusieve fragmenten uit de eerste aflevering én het moment waarop elke deelnemer zijn voorkeur opgeeft: 'verrader' of 'bondgenoot'.

'De verraders: De ronde tafel', om 19.50 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Erediensten
    06:00
    In bed met Olly
  • 08:00
    Zomerbeelden
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 10:40
    Timbalo
    06:00
    Tik Tak
  • 09:50
    Geen uitzending
    05:30
    Maya de Bij
  • 10:30
    Geen uitzending
    07:20
    Achter gesloten deuren
  • 08:55
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 10:20
    Baywatch
    09:00
    Geen uitzending
  • 10:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 10:30
    Hollyfood
    04:50
    Geen uitzending
  • 10:00
    NCIS: Hawaii
    02:50
    The Girl From Plainville
  • 10:35
    Cops
    02:40
    SurrealEstate
  • 10:15
    Blind Gekocht NL
    02:00
    Geen uitzending
  • 10:10
    Hailey Dean Mystery: Dating Is Murder
    03:50
    Geen uitzending
  • 10:10
    CEO van mijn leven
    05:10
    Herhalingslus
  • 10:39
    Zelf gedaan, goed gedaan
    05:55
    Sixties To Six
  • 10:25
    De Zomertafel
    02:30
    Likoké on Tour
  • 09:20
    McDonald and Dodds
    02:30
    Murdoch Mysteries
  • 10:35
    Station 19
    02:25
    Below Deck Mediterranean
  • 10:00
    WNL op Zondag
    02:00
    Het MAX Orkest
  • 10:00
    Eucharistieviering
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 10:40
    Zapp detective: Project Cogito
    02:15
    Reizen Waes: de bucketlist
Verwante artikels