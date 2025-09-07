Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 8 september 2025 – aflevering 4446

Net wanneer Sophia denkt dat ze eindelijk rust gevonden heeft, groeit de druk vanuit het syndicaat. Ze probeert een oplossing te vinden, terwijl Alexandra haar eigen plannen voortzet. Die hebben al snel gevaarlijke gevolgen. Maxi en Henry willen niet aan Sophia denken en besluiten van hun geluk te genieten. Vincent probeert met Katja te praten, maar ze maakt hem duidelijk dat hij iets aan zijn jaloezie moet doen.



Dinsdag 9 september 2025 – aflevering 4447

Alfons keert terug en vraagt Maxi en Henry om hem te helpen bij het organiseren van een feest voor zijn vijftigste huwelijksverjaardag. Ze zijn ontroerd door de vraag en tijdens de voorbereidingen vertelt Henry dat Maxi de vrouw is met wie hij ooit wil trouwen. Larissa vraagt aan Michael of hij om praktische redenen met haar wil trouwen. Michael is daar toch niet meteen voor te vinden. Zeker niet nadat Alfons hem herinnert aan het schijnhuwelijk dat hij ooit met André is aangegaan.



Woensdag 10 september 2025 – aflevering 4448

Wanneer Sophia geen manier ziet om aan de eisen van het syndicaat te voldoen, zet ze alles op het spel met een laatste, riskante onderhandeling. Christoph komt in conflict met zichzelf wanneer hij een illegaal voorstel krijgt. Hij wijst het voorstel af, maar kan het daarna niet uit zijn hoofd zetten. Alfons wil bloembollen planten als verrassing voor Hildegard en hij vraagt hulp aan Fanny.



Donderdag 11 september 2025 – aflevering 4449

Hildegard keert terug uit Lübeck en Alfons bereidt een romantische verrassing voor haar voor. Hij heeft echter weinig tijd en arriveert te laat aan het station om haar op te halen. Hildegard is daardoor heel erg geïrriteerd.



Vrijdag 12 september 2025 – aflevering 4450

Maxi smeekt Henry om niet onder te duiken bij zijn moeder. Yannick en Larissa maken plannen voor hun romantische bruiloft. Michael is geschokt wanneer hij ontdekt dat er is ingebroken in de schuur.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

