Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 1 september 2025 – aflevering 4441

Yannik wil Larissa bedanken en stelt een wandeling in de natuur voor. Larissa twijfelt, maar besluit toch mee te gaan. Tijdens de wandeling worden ze overvallen door een onweersbui, waardoor ze moeten schuilen. Maxi voelt zich schuldig omdat ze Henry heeft voorgelogen over de afluister-app, maar Erik zegt dat ze Henry helpt door Sophia te ontmaskeren. Katja merkt spanningen tussen Maxi en Henry en ze vraagt Henry om Maxi geen pijn te doen. Christoph informeert Markus over Katja's plannen.



Dinsdag 2 september 2025 – aflevering 4442

Katja is verbaasd wanneer ze hoort dat Vincent haar schulden bij Markus wil aflossen. Ze probeert hem gerust te stellen en zegt dat hij niet jaloers moet zijn. Vincent begint haar echter te bespioneren en eist dat ze haar liefde voor hem bewijst. Katja is geschokt en wijst hem af. Larissa worstelt met haar gevoelens voor Yannik en vraagt zich af of ze echt verliefd is, of dat dit komt door haar situatie met Henry. Greta ontdekt dat haar smaakproblemen door de zwangerschap komen.



Woensdag 3 september 2025 – aflevering 4443

Fanny en Markus merken dat Vincent steeds meer gefrustreerd raakt. Markus maakt zich zorgen om zijn zoon, maar kan niet met hem praten zonder de situatie te verergeren. Na een zakelijke ontmoeting biedt Alexandra Vincent een luisterend oor. Hij wordt echter heel kwaad en beschuldigt Markus ervan hem zwart te maken bij Katja. Greta probeert haar smaakproblemen te verbergen door vertrouwde gerechten te maken. Wanneer ze gevraagd wordt een nieuwe creatie te maken voor Sophia's verjaardag, is ze in paniek. Larissa accepteert dat ze een schijnhuwelijk moet aangaan om aan de eisen van het testament te voldoen.



Donderdag 4 september 2025 – aflevering 4444

Hoewel het paard Pegasus niet mag bereden worden, laat Vincent toch toe dat Markus een ritje met hem maakt. Wanneer hij last krijgt van zijn geweten, probeert Vincent Markus te stoppen, maar komt hij wel op tijd? Ook Maxi voelt zich schuldig. Ze gaat mee naar Sophia's verjaardagsbrunch, waar Georg onverwacht arriveert met slecht nieuws. Greta vreest voor haar baan wanneer ze een nieuw gerecht moet bereiden, maar Michael geeft haar vertrouwen en stelt voor het ritueel opnieuw te proberen.



Vrijdag 5 september 2025 – aflevering 4445

Vincent voelt zich schuldig na het ongeluk van Markus, maar geniet ook van Katja's toenadering. Fanny ontdekt wat er echt is gebeurd en maakt Vincent harde verwijten. Vincent wordt geplaagd door nachtmerries en bekent aan Katja wat hij gedaan heeft. Maxi realiseert zich dat Sophia haar zoon echt liefheeft en verwijdert de spionagesoftware van haar telefoon om Henry's vertrouwen niet te verliezen. Alexandra en Markus zijn optimistisch over het terugkrijgen van het Fürstenhof. Alexandra denkt ook dat Christoph klaar is met Sophia. Christoph vertelt Yvonne echter dat hij gemengde gevoelens heeft over Sophia.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

