Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

zondag 24 augustus 2025

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 26 augustus 2025 – aflevering 4436
Greta en Miro plannen een afspraak bij de gynaecoloog nadat Yannik hen informeert dat de testresultaten binnen zijn. Greta voelt zich zeker over haar beslissing om moeder te worden, terwijl Miro blijft twijfelen. Christoph is geraakt door Sophias zachte kant. Yvonne merkt de toenadering tussen Sophia en Christoph op. Alexandra vermoedt echter niets en is met Markus aan het wandelen. Markus overweegt afscheid te nemen van het Fürstenhof. Michael is teleurgesteld in het ziekenhuis en besluit zijn praktijk te verkopen.


Dinsdag 27 augustus 2025 – aflevering 4437
Henry probeert Sophia te benaderen met een tactisch vredesvoorstel, maar raakt geïrriteerd door haar. Hij gebruikt een smoesje om weg te geraken. Erik geeft zijn zogenaamde geluksbrenger aan Yannik, die een probleem met de bank heeft. Yannik wint bij een loterij de tweede beste prijs, maar besluit deze weg te geven. Greta merkt dat Charly last heeft van heimwee en regelt dat ze haar stage in haar eigen woonplaats kan afmaken.

Woensdag 28 augustus 2025 – aflevering 4438
Christoph voelt zich onzeker over de terugkeer van Alexandra, terwijl zij net optimistisch is over hun relatie. Wanneer Sophia Christoph toevallig tegen het lijf loopt, probeert ze te verbergen dat ze hem mist. Hildegard wil eerst niet dat Werner mee op cruise gaat, maar wanneer ze via Katja hoort dat hij zich eenzaam voelt, besluit ze hem toch mee te nemen. Erik verzint een blessure om Yvonne te ontlopen. Yvonne ontdekt dat hij gelogen heeft en neemt wraak.

Donderdag 29 augustus 2025 – aflevering 4439
Sophia voelt dat Christophs kus oprecht is. Alexandra keert terug van haar wandeling met Markus en realiseert zich dat ze Christoph niet wil verliezen. Christoph kan echter niet ontkennen dat er iets tussen hem en Sophia speelt. Maxi en Henry hebben ruzie over hun aanpak tegenover Sophia, maar komen toch tot een compromis. Maxi hoort een telefoongesprek tussen Sophia en Christoph en trekt haar conclusies. Larissa stelt Yannik voor om te trouwen, maar hij wijst haar boos af, omdat zij geen gevoelens voor hem heeft.

Vrijdag 30 augustus 2025 – aflevering 4440
Christoph kiest definitief voor Alexandra en wijst Sophia af. Sophia wil wraak. Henry heeft slecht nieuws voor Maxi. Fanny realiseert zich dat ze niets meer voelt voor Vincent en voelt ook geen pijn meer wanneer ze hem en Katja samen ziet. Alexandra neemt afstand van Christoph, ondanks het feit dat hij verzekert dat Sophia niets voor hem betekent. Ze heeft moeite om hem te geloven.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!

Verwante artikels