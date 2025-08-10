Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 11 augustus 2025 – aflevering 4426

Vincent blijft kalm wanneer Markus hem probeert te provoceren. Katja gaat de confrontatie aan met Markus, wat spanningen veroorzaakt tussen haar en Vincent. Markus geniet dan weer van het feit dat Vincent jaloers is. Lale is hard aan het studeren voor haar examen en voelt zich opgelucht wanneer ze hulp krijgt van Christoph. Hierdoor vergeet ze echter de belangrijke stemming. Ze haast zich naar het stembureau, maar komt te laat. Erik worstelt met herinneringen aan zijn ontvoering en zoekt steun bij Fanny en Alfons. Yvonne merkt zijn angst op en vraagt hem wat er aan de hand is.



Dinsdag 12 augustus 2025 – aflevering 4427

Hoewel Maxi teleurgesteld is met de verkiezingsresultaten, feliciteert ze Larissa toch met haar overwinning. Alexandra waarschuwt Larissa dat Sophia de fabriek uit eigenbelang wil bouwen. Larissa begint te twijfelen wanneer Sophia Henry overdreven prijst als manager. Vincent ontdekt via Maxi dat Katja jarig is en wil haar een cadeautje geven. Markus is hem echter voor. Katja waardeert Vincents geschenk, maar zegt ook dat ze dat van Markus mooier vindt. Erik denkt dat zijn ervaring als manager Yvonne zal helpen.



Woensdag 13 augustus 2025 – aflevering 4428

Greta vertelt Sophia over haar zwangerschap, waarna Sophia haar waarschuwt voor wat ze niet meer mag doen op het werk. Greta lacht om haar bezorgdheid, maar Miro maakt zich zorgen over toxoplasmose door rauw vlees. Wanneer Greta hoofdpijn krijgt, een mogelijk symptoom, besluiten ze een test te doen. Henry en Maxi lijden onder hun geheime relatie. Intussen speelt Henry tegenover Larissa en zijn moeder de perfecte verloofde. Larissa is zijn afstandelijkheid echter beu en overweegt de verloving te verbreken. Vincent vreest opnieuw in een liefdesdriehoek te belanden en vraagt Katja om na te denken over haar gevoelens voor Markus.



Donderdag 14 augustus 2025 – aflevering 4429

Larissa is woedend wanneer ze Henry en Maxi samen in een hut betrapt en ze verbreekt de verloving. Greta heeft spijt van de Trisomie-test en vraagt Yannik om het resultaat niet te delen. Fanny heeft een date met Jonas en Alfons en Hildegard vinden hem charmant. Vincent komt Jonas in het café tegen en hij is geschokt over hoe onbeleefd hij is. Wanneer hij later ziet hoe Jonas Fanny kust, zorgt dat voor heel wat wrevel.



Vrijdag 15 augustus 2025 – aflevering 4430

Henry maakt Sophia wijs dat Larissa de bruiloft heeft afgeblazen vanwege een kleine ruzie. Hij beseft echter dat hij haar de waarheid moet vertellen. Alexandra vindt het idee van Christoph om een alarmpistool in huis te halen overdreven, tot ze 's nachts geluiden hoort en een onbekende man haar huis binnendringt. Ze slaat hem neer met een pan. Greta realiseert zich dat ze samen met Miro beslissingen moet nemen over hun kind.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

