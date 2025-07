Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 21 juli 2025 – aflevering 4411

Vincent verontschuldigt zich bij Katja omdat hij haar in een ongemakkelijke situatie heeft gebracht. Hij probeert haar daarna te ontwijken. Wanneer Katja later ziet hoe lief Vincent met Fanny omgaat, voelt ze tot haar eigen verbazing jaloezie opborrelen. Na een eerlijk gesprek met Fanny realiseert Katja zich dat ze haar hart moet volgen, en ze gaat op zoek naar Vincent. Maxi schakelt haar vrienden en vriendinnen in om handtekeningen te verzamelen tegen de bouw van de fabriek. Het lukt haar om genoeg steun te krijgen en dat wrijft ze Henry en Larissa onder de neus. Henry blijft er vrij kalm onder, maar Larissa raakt in de war en vraagt hem aan welke kant hij eigenlijk staat. Christoph wil bewijs van Eriks loyaliteit en eist van hem dat hij een tracker in Sofia's tas stopt om erachter te komen waar die mysterieuze sleutel van haar voor dient. Greta is overdonderd door de positieve zwangerschapstest en een bloedonderzoek bevestigt de test. Ze gaat naar Yvonne en barst in tranen uit.



Dinsdag 22 juli 2025 – aflevering 4412

Maxi maakt niet alleen indruk op Hildegard met haar passie voor het milieu, maar ook Henry lijkt steeds meer onder de indruk. Sophia dringt er bij hem op aan om Larissa ten huwelijk te vragen, terwijl Maxi zich blijft voorhouden dat Henry en Larissa alleen zakelijk met elkaar verbonden zijn. Christoph heeft een plan bedacht om aan Sofia's vingerafdruk te komen. Hij wil haar verdoven met een slaapmiddel. Wanneer Alexandra ziet dat er een fles champagne naar de suite van het Fürstenhof wordt gebracht, begint ze te vermoeden wat er aan de hand is. Katja en Vincent maken tijd voor elkaar en laten hun gevoelens de vrije loop. Greta maakt een afspraak bij een gynaecoloog en zoekt een abortuscentrum op. Yvonne wil ingrijpen, maar Erik raadt haar aan om Greta nu juist met rust te laten.



Woensdag 23 juli 2025 – aflevering 4413

Christoph probeert de vingerafdruk van een slaperige Sofia te bemachtigen, maar Alexandra komt binnen en gooit roet in het eten. Alexandra denkt dat Christoph met Sofia heeft geslapen. Werner weet tussenbeide te komen en de boel te kalmeren. Maxi snapt niet waarom Henry's verloving haar zo raakt. Henry zoekt haar de volgende dag op, maar Maxi doet afstandelijk en wijst hem koel af. Vincent en Katja genieten van hun geheime momentjes samen. Ondertussen krijgt Lale het idee dat Fanny met Vincent in de hut was. Ze plaagt Fanny hiermee, en die begint te twijfelen. Niet veel later ziet Fanny Katja en Vincent gezellig samen en ze besluit Vincent te confronteren. Woedend veroordeelt ze zijn gevoelens voor Katja, maar Vincent snapt niet waarom Fanny zo heftig reageert.



Donderdag 24 juli 2025 – aflevering 4414

Greta weet nog steeds niet wat ze moet doen met haar zwangerschap en wordt alleen maar onzekerder. Wanneer Miro plots voor haar neus staat, is Greta compleet uit het lood geslagen. Erik heeft inmiddels het dossier gekopieerd en denkt alleen nog maar aan geld. Hij laat de Saalfelds en Schwarzbachs de foto's zien en gooit zijn kaarten op tafel: hij wil de originele documenten in ruil voor aandelen in het Fürstenhof. De datum voor de volksraadpleging staat vast en Henry probeert Maxi en Larissa aan te sporen tot een eerlijke campagne. Maxi en Lale maken daarop een ludiek filmpje. Henry kan er in stilte wel om lachen, maar Larissa vindt het absoluut niet netjes. Katja krijgt een schok wanneer Markus vroeger dan verwacht terugkomt. Moet ze hem vertellen over haar affaire met Vincent? Maxi adviseert haar moeder om niets overhaast te doen, en Katja neemt dat advies ter harte. Ze besluit een tijdje weg te gaan.



Vrijdag 25 juli 2025 – aflevering 4415

De video van Maxi en Lale waarin ze de fabriek bekritiseren, heeft Larissa diep geraakt. Henry probeert haar te kalmeren en stelt voor om vanaf nu te focussen op feitelijke argumenten in plaats van emoties. Maar dan verschijnt er een krantenartikel over Maxi's verleden. Maxi is compleet in shock. Intussen loopt het allemaal niet zoals Erik had gehoopt. Door het nieuwe slot op Sofia's kluisje kan hij de documenten niet bemachtigen en Christoph is woedend. Voor Greta komt het als een klap dat Yvonne achter haar rug om Miro heeft ingelicht. Greta blijft erbij dat ze het kind niet wil houden en besluit de zwangerschap met een smoes voor hem verborgen te houden. Dan vindt Miro het document van het abortuscentrum en begint het hele verhaal voor hem duidelijk te worden.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

