Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Maandag 7 juli 2025 – aflevering 4401

Larissa lijkt niet alleen mentaal, maar ook fysiek te worstelen met de tegenslagen rond haar bedrijf. Henry ontfermt zich over haar, en Maxi verrast hen met een zorgvuldig samengestelde picknickmand bij het meer. Tijdens het zwemmen krijgt Larissa plots een kramp. Ze raakt in paniek en dreigt te verdrinken. Om Markus' argwaan weg te nemen, doet Fanny alsof zij en Vincent een koppel zijn. Ze beweert dat de haarspeld van haar is. Al snel doet het nieuws de ronde in het Fürstenhof. Vincent vraagt Fanny om de schijn nog even op te houden. Ricarda is nog steeds boos over Greta's ongelukkige uitspraak, en zelfs Miro's pogingen om de gemoederen te bedaren, kunnen haar niet opvrolijken. Greta weet de sfeer echter te redden door Ricarda's favoriete gerecht klaar te maken. Ricarda geeft daarna toe dat haar boosheid eigenlijk niet om de verdwenen jas draaide, maar om iets belangrijks dat in de jaszak zat en dat ze nu kwijt is.



Dinsdag 8 juli 2025 – aflevering 4402

Sophia nodigt de burgemeester uit voor een casinoavond in het Fürstenhof, maar ze heeft duidelijk een verborgen agenda. De volgende ochtend doet Markus in de hotelkamer van de burgemeester een schokkende ontdekking. Maxi komt precies op tijd terug bij het meer om Larissa te redden. Maxi vermoedt dat Larissa misschien diabetes heeft. Larissa wil daar echter niks van horen. Ricarda ziet het als een teken dat ze het telefoonnummer van haar flirt uit de trein niet kan vinden. Maar dan vindt Miro het telefoonnummer in Ricarda's portemonnee. Ze besluit het zelf bij te houden. Vincent wil de zogezegde relatie met Fanny zo snel mogelijk beëindigen, vooral voor haar bestwil. Maar Fanny wil eigenlijk helemaal niet stoppen.



Woensdag 9 juli 2025 – aflevering 4403

Sophia chanteert de burgemeester met de beelden van een verborgen camera. Zo wil ze het bouwterrein in handen krijgen. Christoph vindt dat er hardere maatregelen nodig zijn en stelt voor om de video's naar de pers te lekken, zodat Sophia's plan in duigen valt. Markus is hier fel tegen, maar Christoph blijft koppig bij zijn standpunt. Henry begint in te zien wat hij allemaal heeft opgeofferd voor Sophia en hoeveel pijn hij Maxi heeft gedaan. Hij wil zijn excuses aanbieden, maar zodra zij hem vraagt waarom hij zich zo heeft gedragen, blijft hij stil. Miro regelt stiekem een ontmoeting tussen Ricarda en haar treinflirt Ralf, zonder dat ze het door heeft. Tijdens het gesprek met Ralf brengt ze tegenover Greta het onderwerp kinderen ter sprake. Greta schrikt ervan wanneer ze hoort dat Miro een kinderwens heeft.



Donderdag 10 juli 2025 – aflevering 4404

Na het vertrek van Ricarda blijft het onderwerp kinderen door Greta's hoofd spoken. In een emotionele bui maakt ze haar standpunt duidelijk aan Miro: ze houdt van hem, maar wil echt geen kinderen. Als hij een leven met haar wil, zal hij een moeilijke knoop moeten doorhakken. De beslissing om de belastende beelden naar de pers te sturen, zorgt voor een nog groter conflict tussen Sophia en de families Saalfeld en Schwarzbach. Markus is totaal verrast wanneer Sophia hem niet met een ontslagbrief confronteert, maar hem uitnodigt voor een zakenreis naar Spanje. Katja is daar helemaal niet blij mee. Vincent en Fanny bedenken een plan voor het beëindigen van hun zogezegde relatie. Maxi, die niks van hun plan weet, geeft Vincent welgemeend advies over relaties.



Vrijdag 11 juli 2025 – aflevering 4405

Nadat Fanny de familie Sonnbichler enthousiast heeft verteld over haar zogenaamde relatie met Vincent, kan Hildegard haar geluk niet op. Ze feliciteert Vincent en geeft toe dat ze al een tijdje vermoedde dat Fanny een oogje op hem had. Vincent voelt zich erg ongemakkelijk en vraagt Fanny om Hildegard de waarheid te vertellen. Larissa ziet hoe Henry Maxi een veelbetekenende blik toewerpt en is ervan overtuigd dat hij nog niet klaar is voor een nieuwe relatie. Ze besluit hun geplande date af te zeggen. Werner en Alexandra maken gebruik van het feit dat Sophia afwezig is en doorzoeken haar kamer. Sophia heeft het spel echter door en heeft een camera in haar kamer geïnstalleerd. Miro legt Greta uit dat hij haar niet kan beloven dat zijn verlangen naar kinderen ooit verdwijnt. Greta voelt zich hulpeloos, maar dankzij een gesprek met Lale beseft ze dat het leven nooit volledig te plannen is en dat echte zekerheid niet bestaat. Uiteindelijk biedt ze Miro haar excuses aan.



