Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 2 juni 2025 – aflevering 4376

Henry moet voor Sophia als geldkoerier naar Barcelona vliegen. Christoph laat hem in de gaten houden door een contactpersoon daar. Die merkt dat Henry een koffer uit een kluis haalt. Voor Christoph en de rest is meteen duidelijk dat er iets niet pluis is met die koffer. Miro zegt een avondje in de Bräustüberl met Erik en Yvonne af, en daarmee stelt hij Greta teleur. Miro heeft echter zo zijn redenen. Michael vertrouwt op zijn mensenkennis en ziet in Yannik de perfecte vervanger. Yannik is opgelucht dat hij de job krijgt, maar er duikt een probleem op. Yvonne ontdekt dat Yannik aan het scheiden is en geldzorgen heeft. Michael besluit contact op te nemen met Yanniks vorige werkgever.

Dinsdag 3 juni 2025 – aflevering 4377

Na de breuk met Greta heeft Miro geen keuze meer: hij moet de confrontatie met zijn verleden aangaan. Pijnlijke herinneringen en een brief van Lilly, geschreven vlak voor haar dood, doen hem geen goed. Tot ieders verbazing blijkt de koffer die Maxi van Henry heeft gestolen, vol te zitten met brochures van vastgoed. Toch blijft Christoph erbij: Sophia is met smerige zaken bezig en hij wil de waarheid boven tafel krijgen om tegen haar te kunnen gebruiken. Yannik is door een affaire ontslagen en zijn huwelijk heeft daar hard onder geleden. Michael heeft tijd nodig om over de situatie na te denken. Wanneer Michael Erik en Yvonne om advies vraagt, stelt Yvonne iets gewaagd voor: ze zou Yannik kunnen verleiden om te checken of hij écht is veranderd. Erik vindt dat belachelijk.

Woensdag 4 juni 2025 – aflevering 4378

Vincent gaat in plaats van Markus met Katja paardrijden, en ze lijken het nog leuk te hebben ook. Wanneer ze aan het meer hun picknick uitpakken, voelt Vincent zich echter schuldig. Katja zorgt ervoor dat de sfeer niet helemaal verpest wordt door iets te schetsen in haar notitieboekje, terwijl Vincent een duik neemt in het meer. Maar dat werkt averechts: de manier waarop Vincent in het water zwemt, maakt Katja opeens meer bewust van haar gevoelens. De spanning tussen hen hangt in de lucht. Ondertussen is Greta compleet in shock: ze had Miro bijna aangereden. Ze kan niet geloven dat hij zo roekeloos de straat overstak. Lale zegt wat iedereen denkt: dat Miro geobsedeerd is door Lilly en dat hem dat bijna zijn leven kostte. Eindelijk is er goed nieuws: Yannik kan officieel beginnen als vervanger in de praktijk. Het enige dat nog ontbreekt is een woning.

Donderdag 5 juni 2025 – aflevering 4379

Tussen Maxi en Henry is de sfeer alles behalve gezellig. Maxi zit er enorm mee dat Henry haar heeft verlinkt bij Sophia. Maxi is teleurgesteld en trekt zich terug. Katja geniet slechts kort van de kus met Vincent en krabbelt terug. Ze praat eerlijk met Yvonne over wat er gebeurd is en besluit dat het tijd is voor een oplossing. Ondertussen realiseert Vincent zich, na een gesprek met Erik, dat hij verliefd is geworden op de vriendin van zijn vader. Hij wil een week vakantie nemen om zijn hoofd leeg te maken en probeert Markus zover te krijgen dat hij dat goedkeurt. Sophia besluit Christoph te testen en dat zorgt voor flinke onrust bij hem. Werner wil Maxi beschermen. Christoph probeert Sophia zand in de ogen te strooien en zet een ruzie met Alexandra in scène.

Vrijdag 6 juni 2025 – aflevering 4380

Henry staat even op het punt om met Larissa een spannend avontuur te beginnen, maar net voordat het mis gaat, trekt hij aan de noodrem. Sophia ziet hoe haar zoon lijdt en grijpt haar kans om hem weer voor zich te winnen. Henry lijkt gekalmeerd, tot hij via Larissa hoort dat zij een flinke erfenis krijgt-maar alleen als ze trouwt. Henry realiseert zich meteen wat zijn moeder aan het doen is: ze wil hem koppelen aan Larissa om daar haar voordeel mee te doen. Hij zoekt haar op en gaat de confrontatie aan. Yvonne is ondertussen bezig met haar modeshow. Ze hoopt dat dit een boost zal geven aan haar nieuwe business in het café. Katja worstelt met haar schuldgevoel en weet niet wat ze moet doen: moet ze Markus de waarheid vertellen of niet? In een droom geeft ze alles toe, maar het scenario dat volgt, schrikt haar af. Ze ziet duidelijk hoe dit haar hele leven op z'n kop zal zetten.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!