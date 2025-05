Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 26 mei 2025 – aflevering 4371

Henry stort zich vol enthousiasme in zijn nieuwe leven samen met Maxi. Sophia voelt zich verdrietig en is bang dat ze haar zoon voorgoed kwijt is. Ondertussen komt Henry er via Maxi achter dat zij toch bij het Fürstenhof wil blijven. Hij smeekt haar om er nog eens goed over na te denken. Katja is intussen doodsbang dat ze haar wijngaard kwijt gaat raken. Haar enige kans is een deal sluiten met Sophia, die één van haar schuldeisers is. Katja hoopt snel een lening bij de bank te krijgen, maar dat lukt haar niet. Markus roept ondertussen de aandeelhouders bij elkaar om Katja te helpen. Yvonne is enthousiast over het idee om in het café ook exclusieve vintage kleding te verkopen. Erik trekt meteen een grens: zijn kledingkast blijft buiten beeld. Yvonne gaat dan maar wat chique overhemden ophalen bij Michael. Fanny vindt in het bijzijn van Vincent een houten kist met oud speelgoed erin. Het blikken speelgoed roept bij Vincent herinneringen op aan zijn jeugd, en daardoor begint hij voor het eerst zijn verhaal aan Fanny te vertellen. Fanny is ontroerd.

Dinsdag 27 mei 2025 – aflevering 4372

Katja vertelt Vincent dolblij dat Sophia akkoord gaat met haar aanbod. Vincent is ook opgelucht dat Katja's wijngaard gered is. Maxi heeft geen idee hoe ze om moet gaan met Henry's leugens en besluit een nachtje in het hotel te blijven. Werner probeert haar te troosten, maar Maxi kan zich niet voor hem openstellen. De volgende dag voelt ze zich onweerstaanbaar aangetrokken tot de wensput. Daar, alsof het zo moest zijn, komt ze Henry tegen. Ondertussen heeft Lale last van ontwenningsverschijnselen. Ze is van slag omdat ze Michael als arts gaat verliezen. Wanneer Maxi Lale's klachten opmerkt en haar erop aanspreekt, reageert Lale fel en ze sluit zich compleet af.

Woensdag 28 mei 2025 – aflevering 4373

Maxi is alleen thuis wanneer Henry plots opduikt om haar te vertellen dat Sophia heeft toegestemd. Daar zit wel een voorwaarde aan vast: Henry moet naast zijn werk als floormanager een paar maanden als directeur voor zijn moeder werken. Katja komt Markus tegen en hij merkt meteen dat Katja niet helemaal zichzelf is. Ze weet hem echter handig af te leiden. De datum van het liefdadigheidsevenement komt steeds dichterbij en Lale is doodsbang dat haar fraude aan het licht komt. Ze wil proberen het geld terug te betalen, maar dat lijkt niet te lukken. Erik is stikjaloers wanneer hij Yvonne ziet flirten met een knappe klant. Hij ventileert zijn frustraties bij Michael, die hem vervolgens probeert gerust te stellen. Dan ontdekt Erik dat die knappe klant niemand minder is dan Yannik: de man die gesolliciteerd heeft als vervanger van Michael.

Donderdag 29 mei 2025 – aflevering 4374

Lale doet er alles aan om Christoph ervan te overtuigen het liefdadigheidsevenement af te zeggen. Ze legt uit dat als ze Sophia een hoge huur moeten betalen, het hele plan gewoon niet meer rendabel is. Dan blijkt dat Fanny op het idee is gekomen om het waardevolle blikken speelgoed te doneren, waardoor er genoeg geld is voor het evenement. Maxi komt Sophia tegen en alle opgekropte woede borrelt weer omhoog. Ze zegt recht in Sophia’s gezicht dat ze een waardeloze moeder is. Sophia probeert haar te waarschuwen, maar Maxi geeft haar flink tegengas. Ondertussen trekt Henry het hotel in. Sophia is tevreden: ze heeft het gevoel dat ze haar zoon weer helemaal in haar macht heeft. Yvonne besluit Erik te betrekken bij haar promotieplan voor het café en laat hem, niet helemaal vrijwillig, poseren als model. Dat blijkt echter geen succes te zijn

Vrijdag 30 mei 2025 – aflevering 4375

Terwijl Sophia spelletjes speelt, worden Maxi en Henry als vanzelf naar de wensput getrokken. Ze lijken elkaar mis te lopen, maar dan hoort Maxi plots Henry’s vioolspel. Verscholen achter een boom luistert ze ontroerd naar de melancholische melodieën. Is dat genoeg om zijn verraad te vergeven en haar gevoel te volgen? Christoph werkt ondertussen aan een strategie tegen Sophia. Katja wil Werner en Maxi niet in de steek laten en besluit in het Fürstenhof te blijven. Markus twijfelt over Christophs plan, en Werner staat bijna op het punt om het op te geven. Greta en Yannik hebben veel plezier tijdens hun fotoshoot en zetten een geweldige show neer. Miro, die de foto’s maakt, gedraagt zich echter gereserveerd. Wanneer Greta hem vraagt wat er aan de hand is, zegt hij dat hij gewoon moe is. Maar Greta krijgt opnieuw het gevoel dat hij iets verbergt. Ondanks Christophs mildheid en Fanny’s steun besluit Lale haar werk voor de stichting op te geven, omdat ze zichzelf niet geschikt vindt. Christoph laat haar op slinkse wijze geloven dat hij haar hulp echt nodig heeft. Dat zet Lale aan het denken, en ze ziet weer een sprankeltje hoop om door te gaan.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

