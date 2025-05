Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 5 mei 2025 - aflevering 4356

Wanneer Krüger de aandeelhouders het zogenaamd goede nieuws meedeelt, is iedereen aanvankelijk opgelucht. Maar Werner blijft een onrustig gevoel hebben. Sophia is geïrriteerd, want haar plan komt door de koppige Werner in gevaar. Maxi weet Werner echter gerust te stellen dat traditie en familie niet verloren gaan bij de aankoop van de hotels. Werner besluit geen obstakel meer te zijn voor Maxi en geeft uiteindelijk groen licht. Vincent realiseert zich dat zijn date Maria meer van hem wil. Ondertussen hoort de verliefde Fanny van Greta dat Vincent weliswaar geen vaste vriendin heeft, maar ook geen interesse heeft in een vaste relatie. Na Krügers positieve beslissing wil Maxi dit vieren met Henry, die met een schuldgevoel worstelt. Hij heeft namelijk zijn moeder ingelicht over Werners twijfels.



Dinsdag 6 mei 2025 - aflevering 4357

Miro houdt zijn nachtmerries geheim voor Greta om hun prille liefde niet te belasten. Hij denkt dat ze hem niet zal begrijpen. Wanneer hij 's nachts opnieuw uit bed wil sluipen, betrapt Greta hem. Miro ziet geen andere uitweg en vertelt wat zijn probleem is. Lale probeert tevergeefs met de dealer te onderhandelen. Tijdens een etentje met Alexandra en Christoph doet ze alsof het beter met haar gaat en dat haar werk voor de stichting haar goed doet. Ondertussen probeert ze aan geld te komen door te beweren dat de band van haar bruiloft nog niet is betaald. Christoph is bereid haar het geld te geven, maar de volgende dag ontdekt Lale geschokt dat hij contact heeft opgenomen met de band. Terug uit Lissabon hoort Erik dat zijn nicht Fanny in het Fürstenhof wordt gezien als een sympathieke jonge vrouw, wat hem verbaast. Tijdens een etentje leert hij meer over Fanny’s verleden. Later giet Fanny, blijkbaar slaapwandelend, water over Erik alsof hij een plant is. Erik beseft hoe groot haar problemen zijn en hij biedt zijn excuses aan. Hierdoor groeien ze dichter naar elkaar toe. Aan Michael geeft Fanny echter toe dat het slaapwandelen een geplande wraakactie tegen Erik was.



Woensdag 7 mei 2025 - aflevering 4358

Wanneer Sophia geschrokken ontdekt dat Henry op zoek is naar een job ver weg van het Fürstenhof en zijn moeder, bedenkt ze een plan. Miro merkt teleurgesteld dat Greta geen begrip heeft voor zijn leugen. Greta gaat daarna zelf het gesprek aan om haar gevoelens te delen en ze verrast Miro met bioscoopkaartjes voor een actiefilm. Erik hoort via de wandelgangen dat de aandeelhouders mogelijk een grote deal gaan sluiten. Hij polst bij Werner of een toekomstige functie als manager mogelijk zou zijn na de overname, en tot zijn vreugde sluit Werner dat niet uit. Christoph merkt dit op en vindt het respectloos tegenover Alexandra. Ondertussen raakt Erik verveeld door de eenvoud van zijn werk en droomt hij van een glansrijke toekomst bij het Fürstenhof.



Donderdag 8 mei 2025 - aflevering 4359

Wanneer Lale kleding verkoopt om aan geld te komen voor haar pillen, denkt ze eraan ook haar trouwringen te verkopen. Maar op het moment dat ze deze aan de dealer wil overhandigen, kan ze het niet over haar hart krijgen. Het wordt steeds moeilijker voor Lale om haar ontwenningsverschijnselen te verbergen. Katja wil ter gelegenheid van Markus' verjaardag zijn favoriete toneelstuk zelf regisseren. Ze heeft een cast nodig en vraagt Vincent om mee te doen, maar hij weigert. Pas nadat Katja Vincent uit een moeilijke situatie met een paardenhouder helpt, stemt hij toe om de hoofdrol te spelen. Tijdens het lezen van het script voelt Vincent zich echter ongemakkelijk. Henry gelooft niet dat Sophia oprecht is. Sophia is geschokt en belooft afstand te nemen van Maxi, maar Henry blijft haar wantrouwen.



Vrijdag 9 mei 2025 - aflevering 4360

Wanneer Yvonne terugkeert uit Lissabon, plant Erik een uitstapje om haar voorzichtig te vertellen dat hij in het casino werkt. Yvonne reageert kritisch, maar Erik kalmeert haar en geeft haar een geluksbrenger: een klavertje vier. Tot zijn verrassing besluit Yvonne uiteindelijk naar het casino te gaan. Lale neemt haar kalmeringspillen en ontmoet Theo weer, die haar beschuldigt van het verduisteren van geld van de stichting. Lale verdedigt zich en Miro hoort dit. Hij spreekt haar er voorzichtig over aan. Maxi nodigt Katja en Markus uit voor een etentje bij haar en Henry, terwijl ze eigenlijk moet studeren. Henry biedt aan te koken. Maxi twijfelt, maar hij overtuigt haar met hulp van Greta. Wanneer hij het voorgerecht verknoeit, gebruikt Henry een slimme truc en weet zo iedereen te imponeren met zijn zogenaamde kookkunsten. Tijdens het gesprek aan tafel komt het onderwerp eerlijkheid naar voren, en Henry overweegt om alles op te biechten.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

