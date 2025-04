Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 21 april 2025 - aflevering 4346

Maxi probeert haar teleurstelling te verbergen en accepteert dat ze alleen een goede vriendin voor Henry kan zijn. Werner vraagt haar om na te denken over investeringen voor het casino. Ondertussen ontdekt Henry dat Christoph problemen heeft met zijn Spaanse hotels. Hij besluit deze informatie voor zijn moeder te verbergen om haar plannen te dwarsbomen. Hildegard vindt het jammer dat Markus Greta niet opnieuw wil aannemen, vooral omdat ze niet goed opschiet met de nieuwe chef. Greta is intussen nog steeds op zoek naar een nieuwe baan. Net wanneer ze een interessant aanbod krijgt, wil Markus haar toch opnieuw in dienst nemen. Erik en Michael genieten van een avondje uit. Michael maakt zich echter zorgen omdat hij Nicole niet kan bereiken. Hij vertelt Erik dat hij haar graag terug wil.



Dinsdag 22 april 2025 - aflevering 4347

Maxi twijfelt of ze Henry in vertrouwen moet nemen. Uiteindelijk doet ze het toch. Wanneer Maxi kort daarna een intiem moment tussen Sophia en Henry ziet, raakt ze in de war. Greta ergert zich aan het feit dat haar ruzie met Markus haar terugkeer naar het Fürstenhof heeft bemoeilijkt. Ze wil ergens anders opnieuw beginnen. Tijdens een wandeling wordt Greta verrast door een onweersbui en zoekt ze beschutting in een hut, waar Miro even later opduikt. Terwijl ze wachten tot het opklaart, ontstaat er opnieuw een intiem moment dat Miro echter abrupt afbreekt. Greta is gekwetst en denkt dat Miro te bang is om voor zijn gevoelens uit te komen.



Woensdag 23 april 2025 - aflevering 4348

Op de dag van de opening van het casino presenteert Maxi haar investeringsplan voor het Fürstenhof aan Alexandra, Werner en Markus. Ze is erg teleurgesteld wanneer haar idee wordt afgewezen en Alexandra haar niet als gelijke ziet. Ook Henry lijkt haar niet serieus te nemen. Greta verheugt zich op haar nieuwe start bij het Fürstenhof, hoewel ze Miro niet uit haar hoofd krijgt. Ook Miro kan Greta niet vergeten en realiseert zich dat haar kritiek terecht was. Hildegard krijgt opnieuw bezoek van Herbert en merkt dat haar buurman erg aanhankelijk is geworden. Greta denkt dat hij een oogje op Hildegard heeft, maar Hildegard lacht dit weg en vermoedt dat Herbert gewoon eenzaam is.



Donderdag 24 april 2025 - aflevering 4349

Henry probeert zijn gevoelens voor Maxi te verbergen, maar worstelt met de situatie. Hij adviseert haar om het oude familiehotel van haar ouders over te nemen. Greta twijfelt of ze Miro kan vertrouwen, terwijl Miro bang is dat hij te laat is. Hij vraagt een laatste gesprek met haar en Greta beantwoordt al zijn vragen met een kus. De opening van het casino is een groot succes en de opbrengsten voor het Fürstenhof blijken veel hoger te zijn dan verwacht. Michael beseft dat zijn relatie met Nicole voorbij is, omdat zij in Amerika blijft.



Vrijdag 25 april 2025 - aflevering 4350

Erik schrikt wanneer hij hoort dat zijn nichtje Fanny op bezoek komt. Hij wil haar ontwijken door zijn vakantie te vervroegen. Henry dringt er bij Maxi op aan om haar aandelen in het Fürstenhof te verkopen. Sophia grijpt de kans om Alexandra te bespelen. Greta en Miro lachen om alle aandacht die ze krijgen in het Fürstenhof. Wanneer Markus Miro erop wijst dat het begin van een relatie romantisch moet zijn, krijgt Miro een idee.



