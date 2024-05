Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 13 mei 2024 - aflevering 4101

Michael voelt zich ongemakkelijk wanneer hij beseft dat Nicole hem nog altijd berichten stuurt. Nicole denkt echter dat Robert achter de berichten zit en ze probeert hem dit subtiel duidelijk te maken. Een nietsvermoedende Robert denkt daardoor dat hij kans maakt bij Nicole en hij vraagt raad aan Michael. Valentina maakt Otto duidelijk dat ze bij hem wil zijn. Robert is dankbaar dat Otto zijn dochter gered heeft en hij nodigt hem uit voor een ontbijt met de familie.

Dinsdag 14 mei 2024 - aflevering 4102

Leander bekijkt de testresultaten van Markus en zegt hem dat er niets aan de hand is. Maar dan krijgt Markus weer barstende hoofdpijn. Hij weigert echter een aanvullend MRI-onderzoek en Leander vraagt Eleni om hulp. Ondanks hun breuk weet Eleni Markus toch te overtuigen het onderzoek te laten doen. Michael kan het niet over zijn hart krijgen Robert te vertellen dat hij zelf ook gevoelens heeft voor Nicole. Hij moedigt Robert zelfs aan Nicole te zeggen dat hij achter de e-mails zit. Valentina overtuigt Otto contact op te nemen met zijn ouders, maar ze wijzen hem af.

Woensdag 15 mei 2024 - aflevering 4103

Leander adviseert Markus om zich zo snel mogelijk te laten opereren. Markus vraagt Leander om niemand iets te vertellen en geeft hem een brief die hij aan Eleni moet geven als er hem iets zou overkomen. Wanneer Leander Eleni tegen het lijf loopt, kan hij niet tegen haar liegen. Werner nodigt Otto's ouders stiekem uit voor een gratis weekendje in het Fürstenhof, in de hoop hen zo met hun zoon te verzoenen. Robert heeft een date met Nicole en weet het onderwerp literatuur te vermijden.

Donderdag 16 mei 2024 - aflevering 4104

Michael vertelt Erik over zijn gevoelens voor Nicole. Kort daarna ziet hij hoe Nicole Robert kust. Eleni is geschrokken na de kus met Leander en keert snel terug naar de ziekenhuiskamer van Markus. Daar is intussen de rest van de familie samengekomen. Alexandra bedankt Leander voor het redden van Markus' leven en wil de vete bijleggen. Eleni is ontroerd, maar worstelt ook met de situatie. Het doet Valentina pijn om Otto te zien lijden. Ze stapt naar Greta om haar hulp te vragen. Dan bieden Otto's ouders hun excuses aan.

Vrijdag 17 mei 2024 - aflevering 4105

Theo biedt Lale aan op de kleine Lina te passen, maar ze vertrouwt hem niet. Haar wantrouwen blijkt echter onterecht. De dag na de verzoening keren Otto's ouders weer naar huis. Bij het afscheid biedt Otto's vader hem plots een belangrijke functie aan in het familiebedrijf in Brussel. Otto is verrast, maar wil weigeren omdat hij een langeafstandsrelatie met Valentina niet ziet zitten. Maar dat is buiten Valentina gerekend. Robert vertelt Michael en Werner over zijn kus met Nicole.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

