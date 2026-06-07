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Veel actie en spanning maandag in 'Blauw'

zondag 7 juni 2026
Foto: © AVROTROS 2026

Het werk van een agent laat zich niet plannen. Geen dienst verloopt hetzelfde. Wanneer bij Marion ineens een man voor haar neus in elkaar zakt, moet ze direct handelen.

Op de pier in Scheveningen dreigt paniek wanneer een smeulende brand wordt ontdekt. Ondertussen raakt een jongen zwaargewond na een harde botsing tussen twee fatbikes. En dan is er nog een melding die alles overschaduwt: een dodelijke explosie. Het werk schakelt voortdurend van levensreddend naar onderzoekend. Van minuut tot minuut worden de agenten gevolgd die steeds opnieuw moeten reageren op wat er op hun pad komt.


'Blauw', maandag 8 juni om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.


Blauw op tv
Maandag 8 juni om 20u35  »
NPO 1
Het werk van een agent laat zich niet plannen. Geen dienst verloopt hetzelfde. Het werk schakelt voortdurend van levensreddend naar onderzoekend.
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'Heel Mijn Hart' (VTM GO+)

Tom, Isabelle, Jozefien, Elke en Gilles starten hun verblijf in het Zuid-Afrikaanse vakantiehuis met een gezellig aperitief om elkaar beter te leren kennen. Gilles gaat vervolgens suppen met Kaat en Isabelle gaat op een date vol avontuur met Bart.

'Heel Mijn Hart', om 19.55 uur op VTM.

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