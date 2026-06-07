Veel actie en spanning maandag in 'Blauw'

Het werk van een agent laat zich niet plannen. Geen dienst verloopt hetzelfde. Wanneer bij Marion ineens een man voor haar neus in elkaar zakt, moet ze direct handelen.

Op de pier in Scheveningen dreigt paniek wanneer een smeulende brand wordt ontdekt. Ondertussen raakt een jongen zwaargewond na een harde botsing tussen twee fatbikes. En dan is er nog een melding die alles overschaduwt: een dodelijke explosie. Het werk schakelt voortdurend van levensreddend naar onderzoekend. Van minuut tot minuut worden de agenten gevolgd die steeds opnieuw moeten reageren op wat er op hun pad komt.

'Blauw', maandag 8 juni om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.